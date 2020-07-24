Коронавирус в Украине: медики фиксируют резкий рост количества новых случаев болезни

За последние сутки обнаружили 972 инфицированных, выздоровели 886 больных, умерли 20 человек

За последние сутки обнаружили 972 инфицированных, выздоровели 886 больных, умерли 20 человек

pixabay.com

Всего за все время пандемии в стране заболело 62 823 человека, из них 34 886 выздоровели, летальных исходов - 1571.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявили в Киеве - 118, во Львовской области - 126, в Ровенской - 96 и в Ивано-Франковской - 87 человек.

При этом в Херсонской области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая болезни.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2462 случая;

Волынская область — 3421 случай;

Днепропетровская область — 1302 случая;

Донецкая область — 830 случаев;

Житомирская область — 1670 случаев;

Закарпатская область — 4706 случаев;

Запорожская область — 712 случаев;

Ивано-Франковская область — 3852 случая;

Кировоградская область — 689 случаев;

г. Киев — 7396 случаев;

Киевская область — 3421 случай;

Львовская область — 8588 случаев;

Луганская область — 118 случаев;

Николаевская область — 536 случаев;

Одесская область — 2749 случаев;

Полтавская область — 378 случаев;

Ровенская область — 5399 случаев;

Сумская область — 397 случаев;

Тернопольская область — 2604 случая;

Харьковская область — 3277 случаев;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1021 случай;

Черновицкая область — 5485 случаев;

Черкасская область — 888 случаев;

Черниговская область — 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 23 июля в Украине коронавирусом заразились 856 человек.

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