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07 июля 2020, 13:19 15

"Децентрализация от руки": председатель Черновицкой ОГА доходчиво объяснил, что такое админреформа

07 июля 2020, 13:19 15
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Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук распространил на своей странице в Facebook ролик «О децентрализации от руки». В коротких тезисах, написанных от руки на бумаге для заметок, руководитель области объяснил, какие возможности дает буковинцам реформа.

Об этом пишет RegioNews.

Это наша Черновицкая область. Здесь проживают 906 тысяч граждан Украины. С советских времен жизни людей зависело от начальника. Начальники руководили районами. У них были свои средства. С 2020 года вместо 11 районов с районным руководством у нас фактически будет 52 общины, которые станут на место районных советов. Правда в том, что все услуги, решения, которые до сих пор были в районе, с 2020 года люди имеют у себя в общине”, - растолковал председатель ОГА содержание реформы.

Также Сергей Осачук объяснил, зачем в области из одиннадцати районов сделали три и попросил буковинцев "направить всю энергию на развитие общин, чтобы быть счастливыми".

Чтобы органы власти и правоохранители осуществляли контроль и государственное управление. Для каждого человека, которая не нарушает закон, не имеет значения, где расположен отдел полиции, СБУ, ГНС. Поэтому прошу и призываю направить всю энергию на развитие вашей общины – именно в общине вы можете сделать все и быть счастливыми", – говорится в тезисах.

Напомним, одна из ОТГ на Буковине подала в суд на Кабмин и Черновицкую ОГА за неудовлетворение принятым планом перспективного развития региона.

Буковина админреформа децентрализация видео Черновецкая ОДА Осачук Сергей Черновицкая область
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