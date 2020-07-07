"Децентралізація від руки": голова Чернівецької ОДА доступно пояснив, що таке адмінреформа

Сергій Осачук вирішив креативно підійти до роз`яснювальної роботи з населенням області

Сергій Осачук вирішив креативно підійти до роз`яснювальної роботи з населенням області

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук поширив на своїй сторінці у Facebook ролик «Про децентралізацію від руки». У коротких тезах, написаних від руки на папері для нотаток, керівник області пояснив, які можливості дає буковинцям реформа.

Про це пише RegioNews.

Це наша Чернівецька область. Тут проживають 906 тисяч громадян України. Із радянських часів життя людей залежало від начальника. Начальники керували районами. У них були свої кошти. З 2020 року замість 11 районів із районним керівництвом у нас фактично буде 52 громади, які стануть на місце районних рад. Правда у тому, що всі послуги, рішення, які дотепер були у районі, з 2020 року люди мають у себе в громаді”, - розтлумачив голова ОДА зміст реформи.

Також Сергій Осачук пояснив, навіщо в області з одинадцяти районів зробили три і попросив буковинців "спрямувати всю енергію на розвиток громад, щоби бути щасливими".

Щоб органи державної влади та правоохоронці здійснювали контроль та державне управління. Для кожної людини, яка не порушує закон, не має значення, де розташований відділ поліції, СБУ, ДПС. Тому прошу і закликаю спрямувати всю енергію на розвиток вашої громади – саме у громаді ви можете зробити все і бути щасливими", – йдеться в тезах.

Нагадаємо, одна з ОТГ на Буковині подала до суду на Кабмін та Чернівецьку ОДА через незадоволення ухваленим планом перспективного розвитку регіону.