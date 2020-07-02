Одна из ОТО на Буковине подала в суд на Кабмин и Черновицкую ОГА

Причина иска – неудовлетворенность принятым перспективным планом развития

Причина иска – неудовлетворенность принятым перспективным планом развития

Фото из открытых источников

Сокирянская ОТО подала судебный иск на Кабинет Министров и Черновицкую областную государственную администрацию за перспективный план формирования общин.

Об этом сообщил городской голова Сокирян Василий Равлик на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Окружным административним судом города Киева открыто производство по иску Сокирянской городского совета к Кабинету Министров Украины и Черновицкой областной государственной администрации о признании действий противоправными, признании противоправным и отмене распоряжения об утверждении перспективного плана формирования общин", - сообщил чиновник.

Кроме того, по словам заместителя городского головы Новоднестровска (соседнего города районного значения) Игоря Нажиги, на днях должны открыть аналогичное производство от Новоднестровской ОТО.

Сегодня-завтра будет и по Новоднестровской ОТО. Иски подавались вместе, просто разные судьи", - сообщил Нажига в комментарии изданию "Молодой буковинец".

Окружним адмінстративним судом міста Києва відкрито провадження за позовом Сокирянської міської ради до Кабінету... Опубліковано Василем Равликом Четвер, 2 липня 2020 р.

Напомним, премьер Денис Шмигаль 29 мая подписал распоряжение об утверждении перспективного плана Черновицкой области, который возмутил многих буковинцев. На многочисленные протесты жителей Новоднестровска, Дорошевцев и других населенных пунктов области, которые перекрывали дороги, пикетировали ОГА, правительство внимания не обратило.



Утвержденный план предусматривает изъятие из состава Новоднестровской городской ОТО четырех сел, поэтому объединенная община будет существовать только в составе одного городка. Такое решение возмутило власть и жителей Новоднестровска.



В то же время, недовольны перспективным планом и в Сокирянах, ведь некоторые населенные пункты, которые, согласно плану, вошли в Сокирянскую ОТО, отдалены от центра на 40 километров.