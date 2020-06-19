Митинг под Черновицкой ОГА: протестуют рестораторы
В Черновцах под зданием областной государственной администрации работники ресторанного бизнеса проводят пикет с требованием к местной власти разрешить работу ресторанов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновцы.Online.
Участники акции требуют от властей решения вопроса по обслуживанию посетителей не только на летних площадках, но и в помещениях ресторанов.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Дайте выжить отрасли".
Они уверяют, что придерживаются всех санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, что в Черновцах городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о смягчении карантинных ограничений в городе. Парки аттракционов, сауны и бани смогут возобновить работу с соблюдением санитарных требований.