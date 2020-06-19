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19 июня 2020, 12:41 9

Митинг под Черновицкой ОГА: протестуют рестораторы

19 июня 2020, 12:41 9
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Представители ресторанного бизнеса хотят полноценно работать с 22 июня
Фото: chernivtsi.online
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В Черновцах под зданием областной государственной администрации работники ресторанного бизнеса проводят пикет с требованием к местной власти разрешить работу ресторанов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновцы.Online.

Участники акции требуют от властей решения вопроса по обслуживанию посетителей не только на летних площадках, но и в помещениях ресторанов.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Дайте выжить отрасли".

Они уверяют, что придерживаются всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что в Черновцах городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о смягчении карантинных ограничений в городе. Парки аттракционов, сауны и бани смогут возобновить работу с соблюдением санитарных требований.

Черновцы протест митинг ОГА ресторан
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