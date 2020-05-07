20:34  06 мая
Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
10:04  07 мая
Мэр Житомира требует уволить главного санврача области
08:35  07 мая
На Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен
UA | RU
UA | RU
07 мая 2020, 14:10 7

Академия наук не получала денег на тесты на коронавирус

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 14:10 7
Читайте також українською мовою
Исследования и изготовление ПЦР-систем провели за свой счет
Фото: Facebook Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine
Исследования и изготовление ПЦР-систем провели за свой счет

Национальная академия наук Украины не получила из бюджета средств на исследование и изготовление ПЦР-тестов, хотя министерство финансов должно было перечислить деньги.

Об этом сообщил глава общественной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает RegioNews.

Тестами на COVID-19 занимался Институт молекулярной биологии НАН Украины. После того, как в Великобритании сертифицировали украинскую разработку, Институт изготовил тысячу тест-систем за деньги НАНУ. Позже правительство возместило эти расходы и пообещало профинансировать дальнейшую работу. Но дополнительные средства так и не поступили.

Напомним, о создании первых тест-систем ПЦР сообщили еще в марте. После этого в НАН Украины заявили, что могут производить до 50 тысяч тестов еженедельно.


коронавирус НАНУ бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин дополнительно выделил 3 млрд грн на борьбу с COVID-19
06 мая 2020, 15:39
На борьбу с коронавирусом потратили почти два миллиарда гривен
06 мая 2020, 12:05
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 21:49
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »