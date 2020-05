Академия наук не получала денег на тесты на коронавирус

Исследования и изготовление ПЦР-систем провели за свой счет

Национальная академия наук Украины не получила из бюджета средств на исследование и изготовление ПЦР-тестов, хотя министерство финансов должно было перечислить деньги.

Об этом сообщил глава общественной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает RegioNews. Тестами на COVID-19 занимался Институт молекулярной биологии НАН Украины. После того, как в Великобритании сертифицировали украинскую разработку, Институт изготовил тысячу тест-систем за деньги НАНУ. Позже правительство возместило эти расходы и пообещало профинансировать дальнейшую работу. Но дополнительные средства так и не поступили. Напомним, о создании первых тест-систем ПЦР сообщили еще в марте. После этого в НАН Украины заявили, что могут производить до 50 тысяч тестов еженедельно.

