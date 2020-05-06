В Черновцах закончились кровати для больных коронавирусом

Численность больных коронавирусом жителей Черновицкой области возросла до 1985 человек

Численность больных коронавирусом жителей Черновицкой области возросла до 1985 человек

О нехватке мест для больных сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в прямом эфире в Facebook.

Места периодически появляются, потому что идет выздоровление людей. К сожалению, люди и умирают. Или их переводят в другую больницу, потому что состояние ухудшается или наоборот. В Черновцах никогда еще все городские больницы не были заполнены больными пневмонией и с такими симптомами", - сказал городской голова.





Мэр сообщил, что отныне больных коронавирусом черновчан будут госпитализировать в областную больницу, где подготовили около 25 коек. Но Каспрук предполагает, что с такими темпами заболеваемости через несколько дней и эти места иссякнут. Поэтому в дальнейшем будет принимать пациентов из Черновцов областной госпиталь ветеранов войны.

Свою позицию относительно лечения больных озвучил в прямом эфире в Facebook и глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он подчеркнул, что людей с коронавирусом будут лечить во всех доступных медицинских учреждениях.



"Во всех инфекционных отделениях в области мы имеем 381 кровать. Но люди лечатся уже за пределами инфекционных отделений - таких сегодня 571 человек. Поэтому для нас с вами главным индикатором, который будет сигнализировать о возвращении к жизни в формате адаптивного карантина, будет то, когда количество инфекционных больных будет соответствовать или будет меньшим количества коек в инфекционных отделениях", - сказал чиновник.

Сергей Осачук о борьбе с коронавирусом в области На Буковине сегодня, 5 мая, официально подтверждено еще 37 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 392 новых образцы. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1985 человек. 42 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавирус уже вылечились 217 человек. В больницах области по состоянию на 5 мая находится 571 человек. 330 медицинских на Буковине работников заразились коронавирусом. За все время областной лабораторный центр получил для исследования на коронавирус 10 тысяч образцов. За время борьбы с коронавирусом для медицинских учреждений Буковины за средства областного бюджета было приобретено 4 аппарата искусственной вентиляции легких и 34 кислородных концентратора. Кроме того, 14 аппаратов ИВЛ и 11 концентраторов больницам подарили благотворители. Представители малого и среднего бизнеса на Буковине могут воспользоваться поддержкой службы занятости и получить помощь по частичной безработице. На нее могут претендовать работодатели, которые остановили или сократили деятельность через карантин, однако продолжали платить единые социальные взносы за работников. За компенсацией необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса для представления документов. С 12 мая, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, смогут начать работу точки розничной торговли непродовольственными товарами. Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 5 мая 2020 г.





Напомним, что за последние сутки работники Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава проработали 392 образца и обнаружили 37 новых случаев инфицирования. Таким образом общее количество выявленных инфицированных в области достигло 1985 человек. За последние сутки в области умерли двое людей, выздоровели – 42.

Всего в Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом .

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