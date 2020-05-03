В Киеве из-за нападения на ромов начали уголовное производство
По факту публикации в интернете относительно неправомерных действий в отношении ромов столичная полиция начала уголовное производство. Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.
В настоящее время следствием устанавливаются лица, причастные к данному событию.
"Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили публикацию о совершении неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении ромов. Данное событие было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие свидетельства. Сейчас полицейские устанавливают самих потерпевших. К этой работе присоединились и автор публикации и волонтеры.
На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, что связано с насилием) Уголовного кодекса Украины.
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