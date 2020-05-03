В Одесской области полиция открыла дело за советский флаг на крыше

Полиция отобрала флаг у мужчины

Фото: полиция

Полиция отобрала флаг у мужчины

В селе Бецилово Раздельнянского района Одесской области местный житель повесил на крыше своего дома советский флаг. Об этом RegioNews сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как известно, в полицию поступило сообщение о том, что 52-летний житель села 1 мая на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

По словам мужчины, так он хотел отметить Международный день труда.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.