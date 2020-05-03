10:12  03 мая
В Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
18:16  03 мая
ООС: трое украинских военных получили боевые травмы
16:58  03 мая
В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19
UA | RU
UA | RU
03 мая 2020, 17:17 2

В Одесской области полиция открыла дело за советский флаг на крыше

Читайте також
українською мовою
03 мая 2020, 17:17 2
Читайте також українською мовою
Полиция отобрала флаг у мужчины
Фото: полиция
Полиция отобрала флаг у мужчины

В селе Бецилово Раздельнянского района Одесской области местный житель повесил на крыше своего дома советский флаг. Об этом RegioNews сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как известно, в полицию поступило сообщение о том, что 52-летний житель села 1 мая на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

По словам мужчины, так он хотел отметить Международный день труда.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.


Одесса флаг полиция декоммунизация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве из-за нападения на ромов начали уголовное производство
03 мая 2020, 15:17
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 мая 2020, 18:43
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Последние Популярные
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Все блоги »
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »