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11 марта 2020, 11:33 9

Полсотни патрульных полицейских Черновцов выразили недоверие своему начальнику

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11 марта 2020, 11:33 9
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Полицейские будут обращаться в областной совет и в органы внутренней безопасности Украины
Фото: "Черновицкий проминь"
Полицейские будут обращаться в областной совет и в органы внутренней безопасности Украины

Чернівецькі патрульні відмовляються виконувати ЗЛОЧИННІ накази Артура Шкроба та оголошують НЕДОВІРУ своєму керівнику! Давайте підтримаємо хлопців, які залишились вірні своїй присязі ПІДТРИМАЙ зроби - РЕПОСТ

Опубліковано Oleksandr Boltunov Неділя, 8 березня 2020 р.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Черновицкий проминь", пишет Regionews.

Черновицкие патрульные отказались выполнять, по их словам, преступные приказы начальника патрульной полиции Черновицкой области Артура Шкроба. Полицейские также объявили недоверие своему руководителю. Об этом на своей странице сообщил общественный активист Александр Болтунов.

Полицейские рассказали об отношении руководства к личному составу, который намерены уволить:

"Меня вызвал командир батальона и сказал:"Ты не в моей команде, ты негодяй. Я хочу, чтобы ты написал рапорт освобождения от должности, а затем вообще уволился с работы. На вопрос "почему?" он сказал: "потому, что ты не в моей команде" ", - рассказал командир 1 взвода роты №3, старший лейтенант полиции Вадим Барладян.

Полицейские утверждают, что будут обращаться в областной совет и в органы внутренней безопасности чтобы решить этот вопрос.

По словам правоохранителей, так называемое, обращение о недоверии подписали 50 недовольных коллег.


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