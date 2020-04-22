Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец

На Буковине вечером 21 апреля подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случая. Выздоровели 32 человека, умерли – 20, лечится – 1001 человек

На Буковине вечером 21 апреля подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случая. Выздоровели 32 человека, умерли – 20, лечится – 1001 человек

Об этом в прямом эфире сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

"По результатам сегодняшних исследований нашего лабораторного центра было подтверждено 65 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в области - 1053", - сказал Осачук.

Более 40 буковинцев в больницах в тяжелом состоянии из-за коронавируса или подозрения на него.

Всего по данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

Таким образом, исходя из общего количества случаев по Украине и по Черновицкой области видно, что каждый шестой инфицированный - буковинец.

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