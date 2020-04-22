Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец
Об этом в прямом эфире сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.
"По результатам сегодняшних исследований нашего лабораторного центра было подтверждено 65 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в области - 1053", - сказал Осачук.
Более 40 буковинцев в больницах в тяжелом состоянии из-за коронавируса или подозрения на него.
Всего по данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.
Таким образом, исходя из общего количества случаев по Украине и по Черновицкой области видно, что каждый шестой инфицированный - буковинец.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 11:07 22 апреля Стало известно, когда закончится карантин
- 10:56 22 апреля Одесская СБУ устроила в больницах проверки из-за вспышки Covid-19 среди медиков
- 10:54 22 апреля За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg
- 10:37 22 апреля Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец
- 09:52 22 апреля Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
- 09:09 22 апреля Под Чернобылем до сих пор горят четыре лесничества
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина