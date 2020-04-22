20:54  21 апреля
Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 10:37 8

Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 10:37 8
Читайте також українською мовою
На Буковине вечером 21 апреля подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случая. Выздоровели 32 человека, умерли – 20, лечится – 1001 человек
На Буковине вечером 21 апреля подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случая. Выздоровели 32 человека, умерли – 20, лечится – 1001 человек

Об этом в прямом эфире сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

"По результатам сегодняшних исследований нашего лабораторного центра было подтверждено 65 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в области - 1053", - сказал Осачук.

Более 40 буковинцев в больницах в тяжелом состоянии из-за коронавируса или подозрения на него.

Всего по данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

Таким образом, исходя из общего количества случаев по Украине и по Черновицкой области видно, что каждый шестой инфицированный - буковинец.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Черновцы Буковина статистика больные смерти
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
22 апреля 2020, 09:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Чик-чик – и погнали! Мы порвем коронавирус, - олигарх Ярославский
21 апреля 2020, 17:04
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Зеленский назвал условия ослабления карантина
17 апреля 2020, 22:17
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »