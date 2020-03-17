Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы

С начала распространения COVID-19 в Черновицкой области госпитализированы 33 человека. Анализы семи пациентов дважды показали отрицательный результат. Город закрыт на карантин. Как прожили Черновцы понедельник и боятся ли буковинцы коронавируса, выясняла корреспондент RegioNews

С начала распространения COVID-19 в Черновицкой области госпитализированы 33 человека. Анализы семи пациентов дважды показали отрицательный результат. Город закрыт на карантин. Как прожили Черновцы понедельник и боятся ли буковинцы коронавируса, выясняла корреспондент RegioNews

Бог сильнее коронавируса

Начинаем свой репортаж с одной из церквей в спальном районе Черновцов. На доске объявлений под церковью висит график богослужений на неделю и приглашение детей в субботнюю школу. Про карантин – ни одного упоминания. Церковь открыта, хотя и пустая.

Спрашиваем служительницу, слышали ли здесь что-то про карантин и ограничительные меры, но, похоже, церкви это не касается:

"Богослужения проводим по графику. Сегодня причастие было. Будет ли что-то меняться через карантин - я не знаю. Это как батюшка скажет, но сейчас его нет", - рассказывает женщина.

Спрашиваем, проводят в церкви дезинфекцию. И получаем положительный ответ.

"Конечно, вот у меня аж пять банок антисептиков, мы все моем и протираем, - говорит служитель, - но прихожане наши коронавируса не боятся. Бог сильнее коронавируса!"

Палатки "Памир-30" стоят на въезде в область, фото ДСНС

Карантин, ремонт, растущий доллар

Из церкви направляемся к банку. Отделение работает в обычном режиме, в помещение запускают по двое человек. Утром образовалась очередь, но теперь ее нет. Висит объявление о том, что с 12 до 13 часов не будут работать – будет проводиться санобработка. Ажиотажа у банкоматов и терминалов нет.

Абонотдел закрыт, фото molbuk.com

Из банка идем на рынки города. Радиотехнический и вещевой рынки в спальном районе закрыты. Некоторые, чтобы не терять время зря, начал ремонт магазинчиков. Заведения быстрого питания сегодня работают до 18 часов, но потом должны закрыться. В некоторых кафешках даже есть антисептики для рук.

По Дороге узнаем курс доллара – 27,40 грн. Похоже, доллару коронавирус только на пользу.

На продуктовом рынке лотки полны продуктов, цены пока не "подпрыгнули". Людей немного, продавцы без масок, покупателей тоже негусто. Будто все по правилам, но как только видят, что снимаю на телефон, начинается какая-то странная легкая истерика.

"Нас не отменят!", или едем куда надо

Следующий пункт – автовокзал. Как известно, все междугородние и пригородные перевозки отменены, поэтому идем проверить, так ли это. Платформы почти пустые, однако несколько маршруток с пассажирами все же нашлись. Оказывается, автобус едет в Почаев на Тернопольщину, за ним на Тернополь ожидают очередь еще несколько маршруток.

Спрашиваем у водителей, почему они работают, если рейсы отменены:

"Нас не могут отменить! Кто нас отменит?,- философски говорит водитель, - людям надо ехать, а нам жить и делать..."

Идем к кассам автовокзала. Милая девушка на вопрос, все автобусы отменены, отвечает "А вам куда надо?". Объясняем, что от субботы транспорт по области и между областями ездить не имеет. "Вы понимаете, сегодня до Тернополя еще есть рейсы. Что будет завтра - я не знаю. Те, что приедут сюда, едут и обратно. Кто и когда приедет – я не знаю".

Собес против youtube

Согласно рекомендациям мэра, городских госслужащих переводят в онлайн-режим и ограничивают прием граждан. Чтобы проверить, как это выполняется, идем к двери управления социальной защиты населения. Начинаем снимать объявление о карантине и телефон, по которому можно обращаться, и сразу к нам выходит дежурный охранник. Увидев камеру, заявляет, что не любит журналистов, а youtube – зло. Еле успокоили, после чего наконец услышали, что действительно карантин и граждан принимать не будут.

Соль, спички и туалетная бумага – чего нет в магазинах

Идем дальше на ревизию в один из торговых центров города. На дверях объявление, что работают только продуктовый супермаркет, аптека и магазин бытовой химии. Вход в торговый центр – не более десяти человек одновременно. Идем в супермаркет, проверить, есть ли продукты.

Констатируем, что супермаркет в котором мы были убирается и моется, персонал в масках, продукты есть, больших очередей нет.

В других супермаркетах ситуация хуже – не везде есть маски и перчатки, антисептиков для рук нет. В так называемых "дешевых" магазинах "размели" соль, спички и туалетную бумагу. Понемногу скупают крупы, сахар, мука и мясо.

Стихийная торговля, товары из Италии и очереди за масками

Далее просто идем по улице. Людей не меньше, чем в обычный рабочий день, родители гуляют с маленькими детьми, подростки "кучкуются", почти все без масок. Их просто нет. Мы нашли только одну аптеку, где продавали маски. Там выстроилась очередь на улицу – сохраняют дистанцию в один метр. Рядом еще одна аптека – здесь масок нет и ни одного человека в аптеке.

Наткнулись на магазин "Mozzarella", который торгует товарами из Италии. Полки полны, людей нет. Продавщица говорит, что люди приходят покупать итальянские товары и не боятся. Поставки из Италии – регулярное: "А что тем товарам будет? Они же не заразные!"

Наконец наталкиваемся на стихийный рынок. Торговля с асфальта в городе была запрещена еще в лучшие времена, но как только инспекция по благоустройству уходит, как рынок снова "расцветает" вопреки карантину.

Журналисты хотели пообщаться и с черновицкими врачами, однако в поликлинике, куда мы обратились, были немногословны. Мол, делают свою работу, просят всех, кто лечит "хронику", подождать и приходить после карантина. Обращений к семейным врачам увеличилось, потому что люди теперь боятся каждого чиха и кашля. С другой стороны, лучше перестраховаться, убеждены медики. Что же до больных коронавирусом и правдивости статистики, то говорят, что официальные комментарии дают только в Черновицкой ОГА.

Тем временем по городу ходят всякие фейки и "страшилки". Из последних слухов – прошлой ночью город должны были дезинфицировать вертолетами, поэтому надо позакрывать все окна и не выходить на улицу с 23.00 до 05.00 утра. Несмотря на опровержения властей, информация до сих пор гуляет по Черновцам. Популярны также и мысли о том, что "корону" нам привезли уже давно, потому что люди тяжело болели всю зиму, только, к счастью, смертельных случаев не случилось. А статистика такая малая, так же не было тестов и никого на COVID-19 не проверяли.

Страха добавляет еще и то, что не у каждого есть семья, друзья или знакомые за границей – в Польше, Испании и особенно в Италии.

"У меня мама живет в Италии, - рассказывает Ника. – Работает сиделкой у старенькой бабки. Говорит, что в Италии действительно страшно. По 400 человек умирает ежедневно, и их врачи говорят, что это еще даже не пик болезни. Пик ожидают только через две недели, а стабилизацию ситуации – до июня. Мама и ее подопечная никуда не выходят вообще, дочь хозяйки приносит им еду. Домой мама возвращается, говорит, что в Италии есть хотя бы ресурсы и какая-то надежда. А если такая эпидемия как там случится у нас, то в Украине будет просто конец. Мама говорит, что такой "карантин" как у нас – это пародия. В Италии тоже сначала не восприняли все серьезно, карантин был формальный - и вот к чему это привело. Надо сидеть дома, не ходить даже по улицам не гулять. Всех служащих перевести на дистанционную работу. Минимизировать контакты, короче. И главное, чего в Украине не делают – мыть улицы, транспорт, дома и подъезды! Без мытья не будет толку!"

Райцентр Сторожинец обработали дезинфикатом, фото: promin.cv.ua

К слову, о мытье улиц. Как видно из всех видео, санитарное состояние города просто ужасное. Кругом неубранный мусор и просто тучи пыли, на обочинах засохшее болото. Никто ничего не убирает. Похоже, единственные кто придерживаются карантина в Черновцах – это дворники.