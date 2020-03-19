В Черновцах частично возобновили движение троллейбусов
Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.
Троллейбусы будут курсировать Черновцами в режиме спецперевозок.
"Троллейбусы будут соответствующим образом маркированы. И будут работать исключительно на то, чтобы обеспечить перевозку на работу, а потом - отвоз с работы медиков, работников полиции, ДСНС и коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города - водоканал, теплокоммунэнерго и других предприятий", - сказал Каспрук.
В то же время городской голова обратился к представителям этих категорий, которые смогут пользоваться электротранспортом.
"Первое - допуск к троллейбусам исключительно при наличии средств защиты, в первую очередь - маски. Также должно быть служебное удостоверение или какой-то другой документ, подтверждающий, что вы работник Нацполиции, ГСЧС, коммунального предприятия или являетесь медиком", - сказал мэр Черновцов.
Он добавил, что сегодня после обеда горсовет получит из печати специальные номерные спецпроездные, которые раздадут работникам, имеющих право пользоваться городским электротранспортом.
В свою очередь председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что медработников, столкнулись с трудностями из-за отмены общественного транспорта, будут свозить на работу школьными автобусами.
Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.
В селах Черновицкой области с сегодняшнего дня, 19 марта, проводить дезинфекцию.
Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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