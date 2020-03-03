Пограничники, которые проверяли больного коронавирусом, чувствуют себя хорошо

Никаких симптомов любой болезни у пограничников КПП "Порубное", которые пропускали больного коронавирус, медики не обнаружили

Фото: Черновицкий погранотряд

Никаких симптомов любой болезни у пограничников КПП "Порубное", которые пропускали больного коронавирус, медики не обнаружили

Об этом корреспонденту ИА АСС сообщил начальник пресс-службы отряда Сергей Бровко, пишет RegioNews.

Пограничники Черновицкого отряда, которые могли контактировать с больным коронавирус, находятся под наблюдением медиков.

"Совместно с представителями Минздрава мы отслеживаем состояние здоровья изменения пограничников, осуществляли пограничные процедуры в тот день, когда больной коронавирус человек пересекал границу. Медики отслеживают их температуру тела и тому подобное. Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали" - сказал Сергей Бровко.

Такие мероприятия проводятся для того, чтобы в случае необходимости вовремя отреагировать на изменения состояния здоровья военнослужащих.

Напомним, 3 марта Минздрав официальн подтвердил первый случай коронавируса в Украине.