В Черновцах из-за коронавируса рекомендуют ограничить массовые мероприятия
Об этом сообщает сайт Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.
"В Черновцах внедряются профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, на предприятиях и организациях города", - говорится в сообщении.
Рекомендуется ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.
В Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19. На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.
Телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313
- 18:17 03 марта В Раде решили цивилизовать украинский лоббизм
- 18:03 03 марта В Черкассах 80-летняя пенсионерка установила спортивный рекорд
- 18:01 03 марта Конституционный Суд перенес рассмотрение закона о люстрации
- 17:57 03 марта В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей
- 17:54 03 марта В выборах народного депутата по 179 округу будут участвовать 37 кандидатов - ЦИК
- 17:45 03 марта В Верховной Раде создали комиссия по деятельности мэра Одессы Труханова
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус