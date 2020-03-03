Виталий Кличко отчитался о готовности Киева к случаям коронавируса

В столице дезинфицируют общественный транспорт и кареты "скорой", заказаны экспресс-тесты для аэропортов, а с завтрашнего дня во всех школах и садиках детям будут измерять температуру

Фото: КГГА

В столице дезинфицируют общественный транспорт и кареты "скорой", заказаны экспресс-тесты для аэропортов, а с завтрашнего дня во всех школах и садиках детям будут измерять температуру

Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews. В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. Друзі! В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області.... Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 3 березня 2020 р. -Подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все "скорые" дезинфицируют дважды в день. -Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. -Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать каждое утро измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ. Столичная власть, по собственной инициативе, заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту. Я призываю не поддаваться панике. И ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. В случае симптомов вирусного заболевания - сразу обращайтесь к врачам!

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