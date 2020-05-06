Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит

Поддержало ли государство украинских ученых во время пандемии коронавируса, почему одного только оборудования для создания вакцины от COVID-19 мало, и какой бюджет ведущих вирусологических компаний, – об этом в эксклюзивном интервью кореспонденту RegioNews рассказал директор харьковского Института микробиологии и иммунологии им. И. Мечникова Валерий Минухин

Поддержало ли государство украинских ученых во время пандемии коронавируса, почему одного только оборудования для создания вакцины от COVID-19 мало, и какой бюджет ведущих вирусологических компаний, – об этом в эксклюзивном интервью кореспонденту RegioNews рассказал директор харьковского Института микробиологии и иммунологии им. И. Мечникова Валерий Минухин

В разгар пандемии мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский презентовали "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты". Это было 14 апреля, а уже спустя два дня в Киеве им отгружали со склада первую партию лабораторного оборудования стоимостью 15 млн грн. Геннадий Кернес сообщил в своем Telegram-канале, что это техника американского производителя "ThermoFisher Scientific", мирового лидера в области биотехнологий. Лабораторный комплекс позволит не только определить - болен ли пациент, но и получать информацию для разработки дальнейшего лечения. А еще – проводить научные исследования для борьбы со всеми типами коронавирусов. Для работы в проекте решили привлечь ведущих вирусологов.

"Это - то ядро, вокруг которого мы создадим вирусологический центр мирового уровня - экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - подчеркнул Геннадий Кернес.

И все бы ничего, но в Харькове уже существует мощная научная база для борьбы с вирусами – Институт микробиологии и иммунологии им. И. Мечникова. Это учреждение уже 133 года разрабатывает вакцины и сыворотки от бешенства, анаэробных инфекций, дифтерии, столбняка и гриппа. Режимный объект – одна коллекция микроорганизмов насчитывает более 2000 штаммов. Все "образцы" сберегают в специальном хранилище в высушенном виде, каждый имеет свой паспорт, где значится год, место выделения микроорганизма и источник, из которого выявили это патоген. Почему власть имущие и бизнесмены обошли стороной этот мощный центр, и как скоро можно создать вакцину от коронавируса на новейшем оборудовании, мы спросили у директора ГУ "Институт микробиологии и иммунологии им. И. Мечникова НАМН Украины", профессора-микробиолога Валерия Минухина.

Валерий Минухин

Сколько сегодня существует в Украине учреждений, в которых могут разрабатывать вакцины?

В Одессе практически приостановил свое существование Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И. Мечникова Минздрава Украины, созданный в 1999 году на базе Одесского НИИ вирусологии и эпидемиологии. Этот институт находится в стадии реорганизации, причем не первый год. Там сейчас работает ликвидационная комиссия. Хотя у них была микробиологическая лаборатория высокого класса – это же противочумный институт. Еще был институт микробиологии в Львове, но его присоединили к медуниверситету. В Киеве есть институт микробиологии и вирусологии им. Заболотного, но там подавляющее большинство ученых занимаются немедицинскими вопросами. То есть, сейчас в Харькове остался единственный действующий институт медицинской микробиологии в Украине. Он еще и старейший – работает с 1887 года.

"Миллиона на изобретение вакцины не хватит"

Когда встал вопрос изучения коронавируса и поиска защиты от него, к вам в институт обращались за профессиональной помощью?

Нет, о нас не вспомнили. Вспомнили – это когда выделяют целевое финансирование или местная, городская, или областная власть помогает привлечь внебюджетные средства. Я написал несколько писем, пока ответа положительного не имеем.

А вы планируете изучать эту инфекцию?

Мы учреждение бюджетное, у нас есть плановая тематика, которой мы занимаемся. Ее утверждают на президиуме Академии медицинских наук и затем нам выделяют деньги. Изучение коронавирусной инфекции у нас в плане (на 2020 год – прим. ред.) не стояло. Но на следующий год у нас есть запланированная тема – напряженность иммунитета к коронавирусной инфекции и разработке рекомендаций для вакцинации людей из группы "риска". Ее заявил доктор медицинских наук Андрей Волянский. Сейчас эта тема не имеет финансирования. Если Кабмин, академия медицинских наук Украины (АМНУ) дадут нам средства – будет хорошо, если нет, то будем пытаться изучать своими силами, но они не безразмерны. Когда стоит задача построить дом, но не дают ни кирпича, ни цемента, а только зарплату рабочим – разве построят?

Было немало щедрых меценатов, которые сулили деньги за изобретение вакцины от коронавируса. К примеру, президент Владимир Зеленский обещал $ 1 млн. Зная фармацевтическую кухню, сколько стоит реальное изобретение вакцины?

Кто сейчас занимается разработкой вакцин? Например, институт им. Луи Пастера в Париже. Он состоит из 9 кластеров. И годовой бюджет этого института – 400 млн евро, еще столько же дает государство. По разработке вакцин необходима государственная программа, которая должна состыковаться с международными требованиями, которые предъявляют к вакцинам. Это не частная лавочка, где каждый делает, как хочет. А мы 25 лет находились в режиме недофинансирования. Поэтому если мы хотим, чтобы Украина тоже производила вакцины, это не может быть делом только института, только НАМУ или только губернатора. Это должна быть государственная задача, и миллиона тут не хватит. К слову, чтобы в Уханьском институте вирусологии создать национальную лабораторию 4 уровня биобезопасности, потребовалось $44 млн.

Сколько нужно средств, чтобы обновить ваш институт, ваши лаборатории?

Чтобы переоборудовать лаборатории, нужно 20 тыс евро на 1м ². Площадь средней лаборатории в нашем институте - 70-80 м ², а всего у нас 10 аккредитованных лабораторий. Вот и считайте.

В новую лабораторию пригласят ученых из Китая

А сколько нужно средств, чтобы создать новейшую лабораторию с нуля? Кернес и Ярославский задумали открыть целый центр…

К лаборатории нужны кадры. Включить аппаратуру – еще не все. На ней нужно работать, результаты необходимо анализировать. Кто это будет делать? Чтобы подготовить шофера нужно 3-4 месяца. Подготовить микробиолога, кандидата наук – это 7-8 лет работы, доктора наук – 10 лет. Я абсолютно уверен, что и господином Ярославским, и господином Кернесом двигают благие побуждения. Но не проще ли было бы отремонтировать у нас здесь помещения? Или построить у нас во дворе новый корпус, взять наших сотрудников, которые по этой или сходной тематике защитили диссертацию?

Да, это явно будет и дешевле, и быстрее...

Сейчас я вынужден 30% своих сотрудников отправить в отпуск за свой счет, чтобы оплатить коммунальные услуги? А в экспертном центре будут с нуля готовить кадры или приглашать специалистов, например, из Китая! По-моему, проще взять уже подготовленных ученых из числа граждан Украины. Ведь институт Мечникова – это бренд, его знают во всем мире. Наш бывший директор уехал из Харькова в Москву и организовал там институт вирусологии. Тут кузница кадров больше 100 лет.

Откуда взялось предположение, что создавать вакцину будут китайские ученые?

Кто-то же консультировал меценатов перед покупкой оборудования. К нам они не обращались. А китайцы первые от этого пострадали и уже имеют опыт преодоления этой инфекции.

Ваши сотрудники изучали семейство коронавирусов, это ведь не новая инфекция?

Не новая, по оценкам специалистов, микроорганизмы существуют на Земле от 3 до 7,5 млрд. И как-то же выжили, поэтому у них высочайшая приспособляемость к условиям внешней среды. В нашем институте в 1995 году тематику о коронавирусах возглавляла доктор медицинских наук, профессор Людмила Панченко. Она и сейчас у нас немного работает, передает опыт молодым вирусологам. Но то, что мы изучали в 1995 году, нельзя переносить на происходящее сегодня. Нужно постоянно мониторить ситуацию (с коронавирусом – прим. ред.), а не время от времени, когда поступает миллион.

"Не видно денег ни на приз, ни на грант"

Как в США и странах ЕС спонсируют научные разработки?

Когда на Западе выделяют какие-то гранты, их выделают под ученого с конкретными достижениями. У него должны быть публикации по данной теме в наукометрической базе Web of Science или в SciVerse Scopus. Интересуются, какой индекс цитирования, какой индекс Хирша (h-index) – наукометрический показатель. И так очерчивают круг тех, кого приглашают участвовать в конкурсе.

А как проводят конкурс?

То, что будут делать разработчики, оценивают независимые специалисты. Причем работу рецензируют те ученые, которые в случае отрицательной оценки деньги этих грантов все равно не получат. Кстати говоря, обещанный $1 млн – это приз или грант? Если приз, то где ученым взять деньги на разработку вакцины? Если грант, то где объявление о конкурсе научно-исследовательских работ? Анализируя изменения, внесенные Верховной Радой в Закон о госбюджете на 2020 год, не видно денег ни на приз, ни на грант.

То есть, корыстного смысла "резать" у европейских или американских ученых своих коллег нет. Но ведь у вас тоже есть интересные разработки: вакцина от дифтерии, которая вообще не допускает заражения, санитайзер на основе ионов серебра, который не вызывает "привыкания" у бактерий?

И если бы какое-то предприятие взяло наши наработки по вакцинным препаратам и начало производство – это был бы высший класс. Но к участию в международных конкурсах страна должна готовиться постепенно – помимо разработок важно, какая есть аппаратура у центра. И тогда мы вернемся в число мировых лидеров, ведь наш институт ранее конкурировал с институтом Луи Пастера. Над этим нужно работать, тогда не нужно будет массово закупать чужие тесты. Поскольку когда мы массово закупаем их, то тратим собственные золотовалютные резервы, поддерживая производство и ученых другой страны.