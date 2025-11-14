15:12  14 ноября
14 ноября 2025, 15:10

Власть в изоляции: как закон и общество утратили влияние

14 ноября 2025, 15:10
Любая власть держится на трех китах: на поддержке народа, на законе и на силе
Фото: ОП
Когда власть теряет народную поддержку, но не хочет идти, она использует закон, правоохранительные органы, прокуратуру и суды для укрощения выступающих против власти. Если и этого недостаточно, власти используют силу.

Но в какой-то момент власть остается без народной поддержки, без закона и силы. Однако продолжает вести себя так же дерзко, не понимая, что все уже закончилось.

С печерских холмов, возможно, ситуация кажется не такой уж плохой: народа там никто не видит, окружение поет осану, телемарафон искажает действительность, правоохранители якобы выполняют приказы, космонавты сидят наготове в казармах.

И потому они, давно потерявшие берега, считают, что достаточно здесь нажать, здесь наоборот ослабить, поехать на фронт, запустить "фламинго", сделать видео, ввести санкции, отмежеваться, напомнить о войне, попугать путиным, призвать к единству – и все будет как всегда. А там и новые выборы.

Но не будет.

Страна нуждается в изменениях, модернизации, войну мы проигрываем и нужны решительные шаги для исправления ситуации, а народ больше не хочет слышать ложь.

Классическая революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят.

Но, кажется, верхи об этом не знают, и знать не хотят, находясь в своем мыльном пузыре.

Они привыкли жить на сцене, в своем сериале, не понимая, что жизнь поменялась, и это кино уже никому не интересно.

Лучшее, что они могли бы сейчас сделать, если бы проснулись:

  1. Немедленно уволить Магомедрасулова, его отца и всех других политзаключенных. Остановить преследование инакомыслящих. Немедленно!
  2. Вернуться к нормам Конституции, парламентско-президентской республике. Нам нужно коалиционное, профессиональное правительство национального спасения, а не узурпатор завхоз со своим офисом.
  3. Отменить единственный телемарафон. Хватит лжи!
  4. Упразднить ограничение демократии и свободы слова. Власть без демократического контроля вырождается в тиранию.

Все остальное украинцы сделают сами. Они и это сами сделают, более того, если власть не услышит.

Потому что время перемен настало.

