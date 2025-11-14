15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
14 листопада 2025, 15:10

Влада в ізоляції: як закон і суспільство втратили вплив

14 листопада 2025, 15:10
Читайте также на русском языке
Будь яка влада тримається на трьох китах: на підтримці народа, на законі, і на силі
Будь яка влада тримається на трьох китах: на підтримці народа, на законі, і на силі
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Коли влада втрачає народну підтримку, але не хоче іти, вона використовує закон, правоохоронні органи, прокуратуру і суди для приборкування тих, хто виступає проти влади. Якщо і цього недостатньо, влада використовує силу.

Але в якісь момент влада залишається без народної підтримки, без закону і без сили. Проте продовжує вести себе так само зухвало, не розуміючи що все вже скінчилось.

З печерських пагорбів, можливо, ситуація здається не такою вже поганою: народа там ніхто не бачить, оточення співає осану, телемарафон викривляє дійсність, правоохоронці нібито виконують накази, космонавти сидять напоготові в казармах.

І тому вони, які давно втратили берега, вважають, що достатньо тут натиснути, тут навпаки послабити, поїхати на фронт, запустити "фламінго", зробити відосік, запровадити санкції, відмежуватися, нагадати про війну, полякати путіним, призвати до єдності, – і все буде як завжди. А там і нові вибори.

Але не буде.

Країна потребує змін, модернізації, війну ми програємо і потрібні рішучі шаги для виправлення ситуації, а народ більше не хоче чути брехні.

Класична революційна ситуація, коли верхи не можуть, а низи не хочуть.

Але, здається, верхи про це не знають, і знати не хочуть, перебуваючи в своєї мильної бульбашці.

Вони звикли жити на сцені, в своєму серіалі, не розуміючи, що життя змінилося, і це кіно вже нікому не цікаво.

Найкраще, що вони могли б зараз зробити, якби прокинулися:

  1. Негайно звільнити Магомедрасулова, його батька і всіх інших політвʼязнів. Зупинити переслідування інакомислячих. Негайно!
  2. Повернутися до норм Конституції, до парламентсько-президентскої республіки. Нам потрібен коаліційний, професійний уряд національного порятунку, а не узурпатор завгосп зі своїм офісом.
  3. Скасувати єдиний телемарафон. Досить брехні!
  4. Скасувати обмеження демократії і свободи слова. Влада без демократичного контролю вироджується в тиранію.

Все інше українці зроблять самі. Вони і це самі зроблять, ба більше, якщо влада не почує.

Бо час змін настав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика влада криза українська влада корупційний скандал
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії
14 листопада 2025, 15:29
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 15:12
В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ
14 листопада 2025, 14:51
На Харківщині майже 3 тисячі вакансій – хто потрібен і скільки платять
14 листопада 2025, 14:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »