Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
13 ноября 2025, 13:56

Коррупция и война: как не дать Украине погибнуть в "стране мечтаний"

13 ноября 2025, 13:56
Что происходит? Коррупционный скандал. Политический кризис. Война. Взрывная смесь страшной разрушительной силы
Фото: Instagram Владимира Зеленского
Что делать?

Говорить правду. Называть вещи своими именами. Называть фамилии. Искоренять зло. Опираться на честных, профессиональных, независимых, смелых. Делать все возможное для спасения Украины.

Но не нужно спасать страну мечтаний Зеленского.

Страна мечтаний Зеленского – это Миндич-гейт, топ-коррупция невиданных до сих пор масштабов, узурпация власти, поражение демократии, репрессии против несогласных, слабые ручные менеджеры, неэффективное государственное управление и растерянное военное руководство.

Страна мечтаний Зеленского – это провал мобилизационной политики, 300 тысяч военных в СОЧ, отсутствие крайних сроков службы, непонимание целей и задач войны.

Страна мечтаний Зеленского – это монополизация оборонительных закупок, придворная Fire Point, беспомощная дроновая ПВО, потеря технологической инициативы на поле боя, афера фламинго.

Страна мечтаний Зеленского – это убийственный популизм, подкуп избирателей, это "вовина тысяча", разрешение на выезд за границу для молодых и 3000 км от почти мертвой украинской железной дороги.

Господин Зеленский лично, вместе с Ермаком, с помощью "пяти-шести" менеджеров и друзей из Квартала создал такую Страну своей мечты, у которой тотальная ложь и безумная жажда денег стали краеугольными камнями государственной политики, а коррупция заменила собой механизм государственного управления.

Страну, в которой без устали пилят бабло, наполняют кэшем чемоданы, подкупают "электорат", шантажируют партнеров и уничтожают любые проявления инакомыслия.

Именно Зеленский является конечным владельцем Fire Point, этого "украинского чуда" киноиндустрии, мощной "прачечной" западной помощи на производство оружия в Украине.

Именно Зеленский приказал ликвидировать "подразделение Касьянова" за критику политики в сфере дронов, за разоблачение коррупции, за показания в НАБУ, за то, что дроны Касьянова, а не Fire Point долетают до москвы.

Не нужно спасать страну Зеленского. Не нужно спасать коррупцию, неэффективность государственного управления, техническую безграмотность, самодурство, мстительность и государственную измену.

Следует срочно восстановить Конституцию, установить законность парламентско-президентской республики вместо произвола офисно-мафиозной.

Нам нужен действенный парламент, нам нужно коалиционное правительство национального спасения, нам очень нужно восстановление демократии и свободы слова для контроля за властью.

Не надо избавлять Зеленского от Зеленского. Там уже нечего спасать. Ноль доверия.

Надо спасать Украину, в которой мы живем, за которую мы воюем. Нельзя дать путину ни одного шанса.

коррупция Зеленский коррупционная схема Тимур Миндич коррупционный скандал Мидас
 
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
