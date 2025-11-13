Що відбувається? Корупційний скандал. Політична криза. Війна. Вибухова суміш страшної руйнівної сили

Фото: Instagram Володимира Зеленського

Що робити?

Казати правду. Називати речі своїми іменами. Називати прізвища. Викоріняти зло. Спиратися на чесних, фахових, незалежних, сміливіх. Робити все можливе для порятунку України.

Але не треба рятувати країну мрій Зеленського.

Країна мрій Зеленського – це Міндіч-гейт, топ-корупція небачених досі масштабів, узурпація влади, поразка демократії, репресії проти незгодних, слабкі ручні менеджери, неефективне державне управління і розгублене військове керівництво.

Країна мрій Зеленського – це провал мобілізаційної політики, 300 тисяч військових в СЗЧ, відсутність крайніх термінів служби, нерозуміння цілей і задач війни.

Країна мрій Зеленського – це монополізація оборонних закупівль, придворна Fire Point, безпорадна "дронова ППО", втрата технологічної ініціативи на полі бою, афера "фламінго".

Країна мрій Зеленського – це вбивчій популізм, підкуп виборців, це "вовіна тисяча", дозвіл на виїзд за кордон для молодих і 3000 км від майже мертвої української залізниці.

Пан Зеленський особисто, разом з Єрмаком, за допомогою "пʼяти-шести" менеджерів і друзів з Кварталу створив таку Країну своєї мрії, в якої тотальна брехня і шалена жага до грошей стали наріжними каменями державної політики, а корупція замінила собою механізм державного управління.

Країну, в якої невтомно пиляють бабло, наповнюють кешем валізи, підкуповують "електорат", шантажують партнерів і знищують будь-які прояви інакомислення.

Саме Зеленський є кінцевим власником Fire Point, цього "українського дива" кіноіндустрії, потужної "пральні" західної фінансової допомоги на виробництво зброї в Україні.

Саме Зеленський віддав наказ ліквідувати "підрозділ Касьянова" за критику політики в сфері дронів, за викриття коррупції, за свідчення в НАБУ, за те, що дрони Касьянова, а не Fire Point долітають до москви.

Не треба рятувати країну Зеленського. Не треба рятувати корупцію, неефективність державного управління, технічну безграмотність, самодурство, мстивість і державну зраду.

Треба терміново відновити Конституцію, встановити законність парламентсько-президентської республіки замість свавілля офісно- мафіозної.

Нам потрібен дієвий парламент, нам потрібен коаліційний уряд національного порятунку, нам конче потрібно відновлення демократії і свободи слова задля контроля за владою.

Не треба рятувати Зеленського від Зеленського. Там вже немає чого рятувати. Нуль довіри.

Треба рятувати Україну, в якій ми живемо, за яку ми воюємо. Не можна дати путіну жодного шансу.