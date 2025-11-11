Если вы думаете, что "энергетическое дело Миндича" подорвало Украину, то еще нет. Это только разминка

Фото: defence-ua.com

Ибо 10 или 15 процентов откатов ничто, если можно взять 50, или даже 70 процентов с воздуха, и ни с кем не делиться.

Два месяца назад я написал, что Fire Point может разрушить остатки политической стабильности в Украине и доверие западных партнеров.

Сегодня мы уверенно шагаем в этом направлении; дело Fire Point уже принесло кучу имиджевых потерь нашей власти, однако останавливаться они не собираются, потому что это просто фантастические деньги.

Два месяца назад я кратко описал историю Fire Point и привел свои расчеты о приблизительной стоимости дрона FP-1, которая была завышена по меньшей мере в два раза в 2024 году.

Поэтому в 2024 году компания Fire Point "заработала" примерно половину от 320 млн долларов, полученных ею по государственным контрактам. И это составило примерно 30% рынка.

В этом году компания Fire Point получила по меньшей мере 1 млрд евро, и если аппетиты владельцев сохранились, то компания "заработала" около 500 млн евро.

Это идеальный бизнес.

Деньги "в клювике" тебе приносят первые лица государства, лично просящие драгоценных партнеров профинансировать производство компании Fire Point.

Тебе не нужно проходить какие-то конкурсы, и даже если твой дрон "сырой" и почти нелетающий, каким он был в начале 2024 года, его все равно обязательно будут поставлять в армию.

Имея деньги, кучу денег, ты можешь расширить производство, уменьшить затраты и нанять лучших специалистов, и тогда через год твой дрон уже неплохо полетит, и кто там потом вспомнит, как все начиналось…

А потом, в 2025 году ты уже заберешь себе больше 70 процентов рынка, и станешь говорить, что твой дрон очень эффективен, потому что сравнить почти ни с чем, потому что повсюду Fire Point.

Но тебе и этого мало, и тогда ты рисуешь на салфетке в киевском ресторане крылатую ракету, и через девять месяцев ее рождаешь.

Однако она почему-то не летит, так ракеты не делаются, и двигателей нет, и вообще это еще не ракета, однако деньги от партнеров получены, и ты что-то там производишь, якобы по двести штук в месяц. И якобы уже было целых 6 применений, однако взрывов 1000 кг б/ч на болотах никто не слышал.

Но это мелочи, потому что ты готовишься производить еще и баллистические ракеты, и ракеты ПВО, и строить завод в Дании, и завод в Украине, потому что нужно осваивать деньги, пока их дают.

Некоторые говорят, что дроны Fire Point "теперь эффективны", некоторые говорят, что другие дроны дороже, некоторые говорят, намекая на дроны Касьянова, что 3 кг боевой части – это "анекдот".

Однако эффективность дронов оценивается не весом боевой части, а также не сопоставимой стоимостью, а способностью выполнить боевое задание ни за все деньги мира. Ибо даже у войны есть своя цена. А поражать цели количеством дронов, а не качеством выгодно только производителю.

Сегодня Fire Point производит около 2500 дронов в месяц. Неужели вы слышали о 2500 пораженных целях, или хотя бы о 500, или хотя бы о 100 пораженных целях в месяц?.. Вот вам и ответ на вопрос об эффективности.

И если дроны Fire Point стоимостью более 100 тыс. долларов до сих пор не смогли долететь до москвы, а дроны-"анекдоты" стоимостью 6 тыс. долларов могли – это приговор.

Когда это дело взорвется, – а оно обязательно взорвется, даже без участия НАБУ, потому что за аферу из "фламинго" придется отвечать перед западными партнерами, – она похоронит остатки доверия к власти, которая так долго и так упорно лоббировала интересы аферистов.

Я этого не хочу во время войны даже после того, как они уничтожили мое подразделение за раскрытие правды о Fire Point. Однако они настолько жадны и тупы, что ставят под удар государство и само существование страны.

PS Досадно, что весь этот банкет с дальнобойным оружием, якобы очень необходимым за все деньги мира (более ста миллионов долларов в месяц), происходит тогда, когда на фронте не хватает элементарных фпв-дронов, разведчиков, мавиков. Однако на них много не заработаешь.