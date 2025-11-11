Якщо ви думаєте, що "енергетична справа Міндіча" підірвала Україну, то ще ні. Це тількі розминка

Бо 10, або 15 відсотків відкатів ніщо, якщо можна взяти 50, або навіть 70 відсотків з повітря, і ні з ким не ділитися.

Два місяця тому я написав, що справа Fire Point може зруйнувати залишки політичної стабільності в Україні і довіру західних партнерів.

Сьогодні ми впевненно крокуємо в цьому напрямку; справа Fire Point вже принесла купу іміджевих втрат нашої владі, однак зупинятися вони не збираються, тому що це просто фантастичні гроші.

Два місяця тому я стисло описав історію Fire Point і навів свої розрахунки приблизної вартості дрона FP-1, яка була завищена щонайменше в два рази в 2024 році.

Тож у 2024 році компанія Fire Point "заробила" десь половину від 320 млн доларів, отриманих нею за державними контрактами. І це становило приблизно 30% ринку.

В цьому році компанія Fire Point отримала щонайменше 1 млрд евро, і якщо апетити власників збереглися, то компанія "заробила" десь 500 млн евро.

Це ідеальний бізнес.

Гроші "в клювіку" тобі приносять перші особи держави, які особисто просять дорогоцінних партнерів профінансувати виробництво компанії Fire Point.

Тобі не потрібно проходити якісь там конкурси, і навіть якщо твій дрон "сирий" і майже нелітаючий, якім він був на початку 2024 року, його все одно обовʼязково будуть поставляти у військо.

Маючи гроші, купу грошей, ти можеш розширити виробництво, зменшити витрати, і найняти кращих фахівців, і тоді за рік твій дрон вже непогано полетить, і хто там потім згадає, як все починалося…

А потім, в 2025 році ти вже забереш собі більше 70 відсотків ринку, і станеш казати, що твій дрон дуже ефективний, бо порівняти майже ні з чим, бо всюди Fire Point.

Але тобі і цього замало, і тоді ти малюєш на салфетці в київському ресторані крилату ракету, і за девʼять місяців її народжуєш.

Проте вона чомусь не летить, бо так ракети не робляться, і двигунів немає, і взагалі це ще не ракета, проте гроші від партнерів отримані, і ти щось там виробляєш, нібито по двісті штук на місяць. І нібито вже було цілих 6 застосувань, проте вибухів 1000 кг б/ч на болотах ніхто не чув...

Але це дрібниці, бо ти готуєшся виробляти ще й балістичні ракети, і ракети ППО, і будувати завод в Данії, і завод в Україні, тому що треба освоювати гроші, поки їх дають…

Дехто каже, що дрони Fire Point "тепер ефективні", дехто каже, що інші дрони дорожче, дехто каже, натякаючи на дрони Касьянова, що 3 кг бойової частини - це "анекдот".

Проте ефективність дронів оцінюється не вагою бойової частини, і навіть не порівнянною вартістю, а спроможністю виконати бойове завдання ні за всі гроші світу. Бо навіть у війни є своя ціна. А вражати цілі кількістю дронів, а не якістю вигідно тількі виробнику.

Сьогодні Fire Point виробляє близько 2500 дронів на місяць. Невже ви чули про 2500 вражених цілей, або хоча б про 500, або, бодай, про 100 вражених цілей за місяць?.. Ось вам і відповідь на питання про ефективність.

І якщо дрони Fire Point вартістю понад 100 тис доларів досі не змогли долетіти до москви, а дрони-"анекдоти" вартістю 6 тис доларів могли – це вирок.

Коли ця справа вибухне, – а вона обов’язково вибухне, навіть без участі НАБУ, бо за аферу з "фламінго" доведеться відповідати перед західними партнерами, – вона поховає залишки довіри до влади, яка так довго і так завзято лобіювала інтереси аферистів.

Я цього не хочу під час війни, навіть після того, як вони знищили мій підрозділ за розкриття правди про Fire Point. Проте вони настільки жадібні і тупі, що ставлять під удар державу і само існування країни.

PS Прикро, що весь цей банкет з далекобійною зброєю, нібито конче необхідною за всі гроші світу (більше ста мільйонів доларів на місяць), відбувається тоді, коли на фронті не вистачає елементарних фпв-дронів, розвідників, мавіків. Проте на них багато не заробиш.