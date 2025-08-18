08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
18 августа 2025, 09:10

Цена мира: готовы ли США пожертвовать Украиной ради стабильности в Европе

18 августа 2025, 09:10
Читайте також українською мовою
Понять американцев можно: они уже дважды спасали Европу
Фото: из открытых источников
Во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны и вот теперь третий раз вмешиваться в европейские дела, терять людей и напрягать ресурсы Штатам не очень хочется.

Осознавая мрачные перспективы нападения России на страны НАТО после поражения Украины, администрация Байдена сделала, наверное, все возможное, чтобы не дать империи победить, и при этом – не дай Бог! – не спровоцировать безумных правителей болот на обмен ядерными ударами. Байден, конечно, мог разрушить санкциями экономики России, и дать Украине столько оружия, чтобы хватило до самой москвы, но не стал этого делать, оставив решение проблемы Трампа.

Трамп не случайно говорит, что это "война Байдена", потому что он, вероятно, действительно мог договориться с Путиным, который накануне вторжения требовал гарантий нерасширения НАТО на восток, и прочей ерунды, используя отказ Европы как оправдание начала войны. Вероятнее всего, Трамп, будучи президентом вместо Байдена, действительно мог пойти на уступки путина и даже заставить на что-то уйти Украину – сегодня никто не знает точно. Но война могла быть отложена на несколько лет.

Теперь Трамп изо всех сил хочет закрыть украинский вопрос, опасаясь по-прежнему Байден окончательной победы империи и предстоящей после этой великой европейской войны, в которую снова по самые уши будет втянута Америка.

Это, пожалуй, единственно возможное рациональное объяснение политики новой администрации США, если только не объяснять американский идиотизм личными качествами Трампа и его команды.

Америка стремится избежать великой европейской войны, и ради этой цели они готовы пожертвовать украинскими территориями, людьми и самой Украиной. С другой стороны, у них там тоже есть свои "красные линии", поэтому и заговорили о гарантиях безопасности от США, ведь если путина не остановить в Украине, он обязательно придет в Европу.

А остановить его могут только ВСУ.

Россия Украина США война НАТО территория мир мирные переговоры красные линии
Без Крыма и НАТО: Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну"
18 августа 2025, 07:38
Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным на следующей неделе - СМИ
17 августа 2025, 11:50
Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
17 августа 2025, 09:50
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
