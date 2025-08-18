Цена мира: готовы ли США пожертвовать Украиной ради стабильности в Европе

Понять американцев можно: они уже дважды спасали Европу

Фото: из открытых источников

Во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны и вот теперь третий раз вмешиваться в европейские дела, терять людей и напрягать ресурсы Штатам не очень хочется.

Осознавая мрачные перспективы нападения России на страны НАТО после поражения Украины, администрация Байдена сделала, наверное, все возможное, чтобы не дать империи победить, и при этом – не дай Бог! – не спровоцировать безумных правителей болот на обмен ядерными ударами. Байден, конечно, мог разрушить санкциями экономики России, и дать Украине столько оружия, чтобы хватило до самой москвы, но не стал этого делать, оставив решение проблемы Трампа.

Трамп не случайно говорит, что это "война Байдена", потому что он, вероятно, действительно мог договориться с Путиным, который накануне вторжения требовал гарантий нерасширения НАТО на восток, и прочей ерунды, используя отказ Европы как оправдание начала войны. Вероятнее всего, Трамп, будучи президентом вместо Байдена, действительно мог пойти на уступки путина и даже заставить на что-то уйти Украину – сегодня никто не знает точно. Но война могла быть отложена на несколько лет.

Теперь Трамп изо всех сил хочет закрыть украинский вопрос, опасаясь по-прежнему Байден окончательной победы империи и предстоящей после этой великой европейской войны, в которую снова по самые уши будет втянута Америка.

Это, пожалуй, единственно возможное рациональное объяснение политики новой администрации США, если только не объяснять американский идиотизм личными качествами Трампа и его команды.

Америка стремится избежать великой европейской войны, и ради этой цели они готовы пожертвовать украинскими территориями, людьми и самой Украиной. С другой стороны, у них там тоже есть свои "красные линии", поэтому и заговорили о гарантиях безопасности от США, ведь если путина не остановить в Украине, он обязательно придет в Европу.

А остановить его могут только ВСУ.