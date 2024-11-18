Як збільшити ефективність підрозділів Нацгвардії на передовій

Проблеми розпорошення підрозділів Нацгвардії на фронті

Проблеми розпорошення підрозділів Нацгвардії на фронті

фото: НГУ

Нацгвардія виконує бойові завдання на усіх ключових напрямках: Покровськ, Харків, Сіверськ, Запоріжжя, Куп'янськ, Торецьк.

На початку повномасштабного вторгнення застосування НГУ склалось так - окремі батальйони та роти підпорядковувались іншим військовим частинам ЗСУ. Це було логічне рішення, адже бригади НГУ не мали необхідного важкого озброєння, і не могли брати на себе полосу відповідальності.

З іншого боку воювати у якості тимчасово приданих сил означає великі проблеми в організації, забезпеченні, низьку взаємодію та злагодженість. За цими термінами на війні завжди стоять додаткові втрати живих людей та низькі результати.

У 2023-му році керівництво країни вирішило розгорнути в НГУ "бригади наступу", і бригади НГУ почали розгортати як звичайні рівноцінні піхотні бригади. Рішення, знов-таки, логічне, навіщо розгортати нові з'єднання з нуля, коли можна спиратись на готові кадри, і звести значну кількість окремих рот та батальйонів НГУ у єдині з'єднання. Бригади НГУ почали отримувати більше важкого озброєння. У цьому році Нацгвардія отримала навіть новітні 155 мм самохідні гаубиці DITA.

Але формування "бригад наступу" не було доведено до логічного результату. Тепер на фронті одночасно застосовуються і бригади і залишається практика застосування окремих батальйонів та рот, які продовжують придаватись до різних частин ЗСУ. Це вкрай важко адмініструвати, важко працювати з особовим складом, проводити ротації, забезпечувати. Такі умови абсолютно невигідні та погіршують виконання бойових завдань. А головне - це збільшує втрати людей. Люди у таких окремих тимчасово приданих ротах та батальйонах зношуються та втрачають боєздатність значно швидше. Страждають бійці, командири, а програє держава, і виграє ворог.

Згідно з відкритими джерелами, восени 2024 року можна відмітити одночасне застосування на фронті 8 "бригад наступу" і одночасно з цим - 8 окремих батальйонів та 21 окремої роти.

"Бригади наступу" до того ж розриваються на окремі частини.

Така модель застосування абсолютно не відповідає обстановці. Ворог створює перевагу над нашими військами у першу чергу завдяки покращенню організації, злагодженості, управління. Але замість того, щоб покращувати ці компоненти ми продовжуємо організовувати та керувати військами так, як колись на початку 2022-го.

Оскільки бригади НГУ виконують самостійні завдання на усіх ключових ділянках фронту, очевидним та логічним рішенням було б підпорядкувати усі окремі роти та батальйони окремих частин НГУ до складу бригад НГУ. Звичайно, їм доведеться збільшити відповідно фронт та полосу відповідальності, але бригади отримають більше сил, бійці отримають більше порядку, держава покращить і організацію і застосування. І це дозволить досягати значно більших результатів на фронті, якісніше захищати нашу країну.

Усі підрозділи та частини НГУ мають застосовуватись виключно у складі з'єднань НГУ. Здається, просте логічне рішення, але у нас це без якогось суспільного розголосу не вдається просунути.