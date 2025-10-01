13:10  01 октября
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
01 октября 2025, 15:44

Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики

01 октября 2025, 15:44
О старом и новом украинском бизнесе
О старом и новом украинском бизнесе
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ажиотаж (явно чрезмерный и немного истерический), возникший вокруг интервью Сергея Тигипко украинской версии "Форбс", продемонстрировал некоторые деформации в наших общественно-политических дискуссиях. И одна из таких деформаций – зацикленность на фобиях и персонажах из прошлого.

Да, тот же Сергей Тигипко остается заметной и влиятельной фигурой в украинском бизнесе. Но всплеск эмоций вокруг него произошел скорее с точки зрения каких-либо конспирологически-политических ожиданий. В похожем конфликтном бизнес-политическом контексте воспринимают и многих других крупных украинских бизнесменов, проходящих у нас под общей рубрикой "олигархи". Речь идет о Петре Порошенко, Ринате Ахметове, Викторе Пинчуке, и некоторых других.

На мой взгляд, гораздо больше внимания заслуживают представители новой волны украинского бизнеса. Это новое поколение украинского бизнеса. Речь идет не только и не столько о возрасте, а об условиях формирования и развития бизнеса.

Условно "старый" украинский бизнес формировался еще в бурные 1990-е или в начале 2000-х годов. Успех тогда часто зависел от прочной административно-политической крыши, от связей с властью и влияния на политику. Именно поэтому среди представителей "старого" украинского бизнеса так много людей, объединяющих бизнес и политическую активность. Именно поэтому такой бизнес с начала 2000-х годов стали называть олигархическим. Отмечу еще одну специфическую черту "старого" украинского бизнеса – различные личные связи с представителями крупного российского бизнеса. Конечно, после начала войны с россией эти связи либо прекратили, либо тщательно скрыли, но эту "родовую особенность" олигархического бизнеса Украины не стоит забывать в нынешних условиях.

Под новой волной украинского бизнеса я понимаю тех предпринимателей и те компании, которые успешно проявили себя после 2014 года, в новых социально-политических условиях, к тому же достаточно кризисных. Они более прозрачны и более современны по менеджменту и бизнес-практикам, развиваются без опоры на административно-политический ресурс (во всяком случае это не является определяющим фактором их развития). Как мне кажется, представители этой новой волны украинского бизнеса меньше связаны с политикой, не стремятся получить собственный политический статус, не пытаются влиять на политический процесс для того, чтобы получить значительные бизнес-преференции. Важной особенностью нового украинского бизнеса является то, что он ориентирован не только на Украину, но и на глобальные рынки или связан с европейской экономической средой.

Конечно я не стану утверждать, что весь "старый" украинский бизнес плохой, а весь "новый" – исключительно положительный. Я бы не стал так обобщать.

"Старый" украинский бизнес был и противоречивым и неоднозначным, в определенной степени деформированным прежде всего при исторических условиях своего формирования. Но со всеми своими недостатками он способствовал восстановлению и развитию новой рыночной экономики независимой Украины. Новую волну украинского бизнеса я выделяю с акцентом на новые тенденции в его развитии.

Для иллюстрации приведу несколько примеров компаний, которые можно отнести к новой волне украинского бизнеса.

Наиболее известным представителем новой волны украинского бизнеса для меня "Новая почта" (основатели – Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна Поперешнюк). Я бы даже назвал эту компанию фронтменом нового украинского бизнеса. Абсолютное большинство украинцев почти наверняка пользовалось и пользуется услугами "Новой почты". Судя по данным "Википедии", эта компания была создана еще в 2001 году, но мощно развернулась и стала одним из лидеров украинского бизнеса как раз после 2014 года. Сейчас это целая группа взаимосвязанных компаний. Особого уважения заслуживает то, как эта компания проявила себя во время полномасштабной войны с российским нашествием. Контраст нового и старого ощутимо проявляет себя по сравнению с государственной компанией "Укрпочта". С "Новой почтой" связана еще одна значимая тенденция новой волны украинского бизнеса – попытка расширить свою деятельность за пределы Украины. В данном случае компания пошла за потребителями ее услуг, вынужденных переехать за границу после начала полномасштабной войны с россией.

Отмечу успешные украинские стартапы, ставшие "единорогами", то есть получила рыночную оценку стоимости в размере более $1 млрд. и успешно работают на глобальных рынках. Так, компания "Grammarly" (основатели – Максим Литвин, Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер) создала онлайн-сервис проверки английского языка, который используется во всем мире. В 2021 году капитализация этой компании оценивалась более чем в $13 млрд.

Достаточно успешно на внешних рынках работает охранная компания Ajax Systems (основатель Александр Конотопский), которая известна своими услугами многим украинцам. Эта компания является производителем охранных систем и "умной безопасности", является крупнейшим производителем охранных систем в Европе, предоставляет свои услуги более чем в 150 странах.

Приведу интересный пример, когда новый бизнес замещает "старый" почти в прямом смысле. Сеть АЗС UPG (основатель и владелец – Владимир Петренко), которая принадлежит компании "Укрпалетсистем", получила разрешение на аренду более 200 автозаправочных станций, ранее принадлежавших к сетям ANP и "Авиас", которые находились под контролем группы компаний "Приват". Топливный бизнес Коломойского фактически держался на незаконном использовании государственных ресурсов, почему в конце концов потерпел крах. ANP провалилось также из-за отсутствия альтернативных источников снабжения горючего, чем отечественное. UPG построила источники поставок из Европы и из США, выкупила морские и речные терминалы в Польше, закупила больше всего в Украине цистерн, автовозов. Восстановление и модернизация работы этих АЗС в условиях войны оказывает большой экономический и социальный эффект. Это и рабочие места в разных областях Украины для более 2000 человек, восстановление топливной инфраструктуры в украинской глубинке, и дополнительные налоговые поступления в госбюджет (около 340 миллионов гривен налогов и сборов до конца года).

Список таких успешных примеров новой волны украинского бизнеса на самом деле намного больше. По моему мнению, именно новый украинский бизнес будет определять будущее украинской экономики.

01 октября 2025
