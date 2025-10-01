Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики

О старом и новом украинском бизнесе

Ажиотаж (явно чрезмерный и немного истерический), возникший вокруг интервью Сергея Тигипко украинской версии "Форбс", продемонстрировал некоторые деформации в наших общественно-политических дискуссиях. И одна из таких деформаций – зацикленность на фобиях и персонажах из прошлого.

Да, тот же Сергей Тигипко остается заметной и влиятельной фигурой в украинском бизнесе. Но всплеск эмоций вокруг него произошел скорее с точки зрения каких-либо конспирологически-политических ожиданий. В похожем конфликтном бизнес-политическом контексте воспринимают и многих других крупных украинских бизнесменов, проходящих у нас под общей рубрикой "олигархи". Речь идет о Петре Порошенко, Ринате Ахметове, Викторе Пинчуке, и некоторых других.

На мой взгляд, гораздо больше внимания заслуживают представители новой волны украинского бизнеса. Это новое поколение украинского бизнеса. Речь идет не только и не столько о возрасте, а об условиях формирования и развития бизнеса.

Условно "старый" украинский бизнес формировался еще в бурные 1990-е или в начале 2000-х годов. Успех тогда часто зависел от прочной административно-политической крыши, от связей с властью и влияния на политику. Именно поэтому среди представителей "старого" украинского бизнеса так много людей, объединяющих бизнес и политическую активность. Именно поэтому такой бизнес с начала 2000-х годов стали называть олигархическим. Отмечу еще одну специфическую черту "старого" украинского бизнеса – различные личные связи с представителями крупного российского бизнеса. Конечно, после начала войны с россией эти связи либо прекратили, либо тщательно скрыли, но эту "родовую особенность" олигархического бизнеса Украины не стоит забывать в нынешних условиях.

Под новой волной украинского бизнеса я понимаю тех предпринимателей и те компании, которые успешно проявили себя после 2014 года, в новых социально-политических условиях, к тому же достаточно кризисных. Они более прозрачны и более современны по менеджменту и бизнес-практикам, развиваются без опоры на административно-политический ресурс (во всяком случае это не является определяющим фактором их развития). Как мне кажется, представители этой новой волны украинского бизнеса меньше связаны с политикой, не стремятся получить собственный политический статус, не пытаются влиять на политический процесс для того, чтобы получить значительные бизнес-преференции. Важной особенностью нового украинского бизнеса является то, что он ориентирован не только на Украину, но и на глобальные рынки или связан с европейской экономической средой.

Конечно я не стану утверждать, что весь "старый" украинский бизнес плохой, а весь "новый" – исключительно положительный. Я бы не стал так обобщать.

"Старый" украинский бизнес был и противоречивым и неоднозначным, в определенной степени деформированным прежде всего при исторических условиях своего формирования. Но со всеми своими недостатками он способствовал восстановлению и развитию новой рыночной экономики независимой Украины. Новую волну украинского бизнеса я выделяю с акцентом на новые тенденции в его развитии.

Для иллюстрации приведу несколько примеров компаний, которые можно отнести к новой волне украинского бизнеса.

Наиболее известным представителем новой волны украинского бизнеса для меня "Новая почта" (основатели – Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна Поперешнюк). Я бы даже назвал эту компанию фронтменом нового украинского бизнеса. Абсолютное большинство украинцев почти наверняка пользовалось и пользуется услугами "Новой почты". Судя по данным "Википедии", эта компания была создана еще в 2001 году, но мощно развернулась и стала одним из лидеров украинского бизнеса как раз после 2014 года. Сейчас это целая группа взаимосвязанных компаний. Особого уважения заслуживает то, как эта компания проявила себя во время полномасштабной войны с российским нашествием. Контраст нового и старого ощутимо проявляет себя по сравнению с государственной компанией "Укрпочта". С "Новой почтой" связана еще одна значимая тенденция новой волны украинского бизнеса – попытка расширить свою деятельность за пределы Украины. В данном случае компания пошла за потребителями ее услуг, вынужденных переехать за границу после начала полномасштабной войны с россией.

Отмечу успешные украинские стартапы, ставшие "единорогами", то есть получила рыночную оценку стоимости в размере более $1 млрд. и успешно работают на глобальных рынках. Так, компания "Grammarly" (основатели – Максим Литвин, Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер) создала онлайн-сервис проверки английского языка, который используется во всем мире. В 2021 году капитализация этой компании оценивалась более чем в $13 млрд.

Достаточно успешно на внешних рынках работает охранная компания Ajax Systems (основатель Александр Конотопский), которая известна своими услугами многим украинцам. Эта компания является производителем охранных систем и "умной безопасности", является крупнейшим производителем охранных систем в Европе, предоставляет свои услуги более чем в 150 странах.

Приведу интересный пример, когда новый бизнес замещает "старый" почти в прямом смысле. Сеть АЗС UPG (основатель и владелец – Владимир Петренко), которая принадлежит компании "Укрпалетсистем", получила разрешение на аренду более 200 автозаправочных станций, ранее принадлежавших к сетям ANP и "Авиас", которые находились под контролем группы компаний "Приват". Топливный бизнес Коломойского фактически держался на незаконном использовании государственных ресурсов, почему в конце концов потерпел крах. ANP провалилось также из-за отсутствия альтернативных источников снабжения горючего, чем отечественное. UPG построила источники поставок из Европы и из США, выкупила морские и речные терминалы в Польше, закупила больше всего в Украине цистерн, автовозов. Восстановление и модернизация работы этих АЗС в условиях войны оказывает большой экономический и социальный эффект. Это и рабочие места в разных областях Украины для более 2000 человек, восстановление топливной инфраструктуры в украинской глубинке, и дополнительные налоговые поступления в госбюджет (около 340 миллионов гривен налогов и сборов до конца года).

Список таких успешных примеров новой волны украинского бизнеса на самом деле намного больше. По моему мнению, именно новый украинский бизнес будет определять будущее украинской экономики.