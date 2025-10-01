13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
01 жовтня 2025, 15:44

Старий чи новий бізнес: хто стане двигуном української економіки

01 жовтня 2025, 15:44
Читайте также на русском языке
Про старий і новий український бізнес
Про старий і новий український бізнес
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ажіотаж (явно надмірний і трохи істеричний), який виникнув навколо інтерв'ю Сергія Тігіпко українській версії "Форбс", продемонстрував певні деформації у наших суспільно-політичних дискусіях. І одна з таких деформацій – зацикленість на фобіях і персонажах з минулого.

Так, той же Сергій Тігіпко залишається помітною і впливовою фігурою в українському бізнесі. Але сплеск емоцій навколо нього відбувся скоріше з точки зору якихось конспірологічно-політичних очікувань. В схожому конфліктному бізнес-політичному контексті сприймають і багатьох інших великих українських бізнесменів, які проходять у нас під спільною рубрикою "олігархи". Ідеться про Петра Порошенка, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, і деяких інших.

На мій погляд, набагато більше уваги заслуговують представники нової хвилі українського бізнесу. Це нове покоління українського бізнесу. Йдеться не тільки і не стільки про вік, а про умови формування і розвитку бізнесу.

Умовно "старий" український бізнес формувався ще в буремні 1990-ті або на початку 2000-х років. Успіх тоді часто густо залежав від міцного адміністративно-політичного даху, від зв’язків з владою і впливу на політику. Саме тому серед представників "старого" українського бізнесу так багато людей, які поєднували бізнесову і політичну активність. Саме тому такий бізнес ще з початку 2000-х років стали називати олігархічним. Відзначу ще одну специфічну рису "старого" українського бізнесу – різноманітні особисті зв’язки з представниками великого російського бізнесу. Звісно, після початку війни з росією ці зв'язки або припинили або ретельно приховали, але цю "родову особливість" олігархічного бізнесу України не варто забувати в нинішніх умовах.

Під новою хвилею українського бізнесу я розумію тих підприємців і ті компанії, які успішно проявили себе після 2014 року, в нових соціально-політичних умовах, до того ще і достатньо кризових. Вони є більш прозорими і більш сучасними за менеджментом і бізнесовими практиками, розвиваються без опори на адміністративно-політичний ресурс (у всякому разі це не є визначальним чинником їх розвитку). Як мені здається, представники цієї нової хвилі українського бізнесу менше пов'язані з політикою, не прагнуть отримати власний політичний статус, не намагаються впливати на політичний процес для того, щоб отримати вагомі бізнес-преференції. Важливою особливістю нового українського бізнесу є те, що він орієнтований не лише на Україну, а й на глобальні ринки, або пов'язаний із європейським економічним середовищем.

Звісно я не стану стверджувати, що весь "старий" український бізнес є поганим, а весь "новий" – виключно позитивний. Я б не став так узагальнювати.

"Старий" український бізнес був і є суперечливим і неоднозначним, певною мірою деформованим перш за все за історичних умов свого формування. Але з усіма своїми вадами він сприяв відновленню і розвитку нової ринкової економіки незалежної України. Нову хвилю українського бізнесу я виділяю з акцентом саме на нові тенденції в його розвитку.

Для ілюстрації наведу декілька конкретних прикладів компаній, які можна віднести до нової хвилі українського бізнесу.

Найбільш відомим представником нової хвилі українського бізнесу для мене є "Нова пошта" (засновники – Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк, Інна Поперешнюк). Я б навіть назвав цю компанію фронтменом нового українського бізнесу. Абсолютна більшість українців майже напевно користувалась і користуються послугами "Нової пошти". Судячи з даних "Вікіпедії" ця компанія була створена ще в 2001 році, але потужно розгорнулася і стала одним з лідерів українського бізнесу якраз після 2014 року. Зараз це ціла група взаємопов’язаних компаній. Особливої поваги заслуговує те, як ця компанія проявила себе під час повномасштабної війни з російською навалою. Контраст нового і старого відчутно проявляє себе у порівнянні з державною компанією "Укрпошта". З "Новою поштою" пов’язана ще одна значуща тенденція нової хвилі українського бізнесу – намагання розширити свою діяльність за межі України. В даному випадку компанія пішла за споживачами її послуг, які змушені були переїхати за кордон після початку повномасштабної війни з росією.

Відзначу успішні українські стартапи, які стали "єдинорогами", тобто отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад $1 млрд., і успішно працюють на глобальних ринках. Так, компанія "Grammarly" (засновники – Максим Литвин, Олексій Шевченко, Дмитро Лідер) створила онлайн-сервіс перевірки англійської мови, який використовується у всьому світі. В 2021 році капіталізація цієї компанії оцінювалась більш ніж в $13 млрд.

Достатньо успішно на зовнішніх ринках працює охоронна компанія Ajax Systems (засновник – Олександр Конотопський), яка відома своїми послугами багатьом українцям. Ця компанія є виробником охоронних систем і"розумної безпеки", є найбільшим виробником охоронних систем в Європі, надає свої послуги більш ніж в 150 країнах.

Наведу цікавий приклад, коли новий бізнес заміщує "старий" майже в прямому сенсі. Мережа АЗС UPG (засновник і власник – Володимир Петренко), яка належить компанії "Укрпалетсистем"", отримала дозвіл на оренду більше 200 автозаправних станцій, які раніше належали до мереж ANP і "Авіас", що знаходились під контролем групи компаній "Приват". Паливний бізнес Коломойського фактично тримався на незаконному використанні державних ресурсів, чому врешті решт зазнав краху. ANP провалилося також через відсутність альтернативних джерел постачання пального, ніж вітчизняне. UPG побудувала джерела постачання із Європи, і з США, викупила морські і річкові термінали у Польщі, закупила найбільше в Україні цистерн, автовозів. Відновлення і модернізація роботи цих АЗС в умовах війни має великий економічний і соціальний ефект. Це і робочі місця в різних областях України для більш ніж 2000 людей, відновлення паливної інфраструктури в українській глибинці, і додаткові податкові надходження до держбюджету (близько 340 мільйонів грн податків і зборів до кінця року).

Список таких успішних прикладів нової хвилі українського бізнесу насправді є набагато більшим. На мій погляд, саме новий український бізнес буде визначати майбутнє української економіки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна бізнес економіка Сергій Тігіпко олігархи підприємці компанії
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто
01 жовтня 2025, 16:25
В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04
Житло, притулок і навчання дітей: як Харківщина реалізує програми допомоги ВПО
01 жовтня 2025, 15:28
Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти намагаються атакувати Сили оборони
01 жовтня 2025, 15:15
Рекордні зливи в Одесі: за добу випало 224% місячної норми опадів
01 жовтня 2025, 14:57
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно
01 жовтня 2025, 14:29
Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж
01 жовтня 2025, 14:08
Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма
01 жовтня 2025, 13:59
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »