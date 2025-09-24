Первые отзывы о встрече президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН со стороны самих ее участников безусловно положительны

Фото: ОП

Такой вывод можно сделать и из оценок президента Зеленского, и, особенно, из заявлений Трампа, в частности и из его поста в Truth Social. Пожалуй, это была самая позитивная встреча и беседа Трампа с Зеленским за всё время второго президентства Трампа.

Такой позитивной риторики в адрес Украины мы со стороны Трампа ещё никогда не слышали. Достаточно сравнить "у вас нет козырей" и "Украина может вернуть всю свою территорию в первоначальном виде". Какой огромный эмоционально-политический разрыв между атмосферой и заявлениями на встрече в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года и на переговорах Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН. А прошло всего полгода. Какой-то неожиданный Трамп предстал перед нами в Нью-Йорке. Некоторые американские СМИ уже пишут, что Трамп кардинально изменил свою позицию по войне в Украине. Пока не будем спешить с выводами. Трамп есть Трамп, и мы уже неоднократно видели перепады его настроений и политических позиций. Тем не менее очевидна положительная тенденция в отношении президента США к Украине.

Что же произошло?

В первую очередь это результат системной работы президента Зеленского, его Офиса и всей украинской дипломатии, которая работает по американскому направлению. В подготовке этой встречи, кстати, участвовала и новый посол Украины в США Ольга Стефанишина. На позитивный результат работали и наши друзья в окружении Трампа. Обращу внимание, что одна из первых встреч Зеленского в Нью-Йорке была с генералом Китом Келлогом. И это тоже была подготовка к встрече с Трампом. Нынешняя беседа Трампа и Зеленского в Нью-Йорке – это уже пятая встреча президентов США и Украины за время второго президентства Трампа. Думаю, что в мире немного государственных лидеров, с которыми Трамп встречался так часто. Но для нас важно другое – эта регулярная и настойчивая работа всё же даёт свой результат. Пока этот результат ограниченный и предварительный, но положительные изменения в позиции Трампа к Украине очевидны.

Но нужно понимать, что нынешние проукраинские заявления Трампа — это не просто эмоции. Трамп – хитрый и циничный политик. Вполне вероятно, что это тактический ход президента США, своеобразный риторический способ давления на путина. При этом он избегает антироссийской риторики и не даёт обещаний о усилении санкционного давления на россию. Сигнал, который он посылает Кремлю, достаточно прост: ваши экономические дела плохи и даже ухудшаются; если вы не согласитесь на реальные мирные переговоры о завершении войны в Украине, я могу помочь Европе и Украине в войне против россии. Обратите внимание, как написал Трамп в своей социальной сети: "При наличии времени, терпения и финансовой поддержки Европы и особенно НАТО, восстановление границ, с которых началась эта война, вполне возможно". Здесь он не упоминает США, но намекает, что ход войны может и измениться. В данном случае нам не стоит снова попадать в ловушку завышенных ожиданий от Трампа. Речь не идёт о намерении Трампа изменить ход войны в пользу Украины, это скорее предупреждение путину и риторическое давление на россию. Пока лишь риторическое, и этого может быть недостаточно.

Но на болотах уже завыли. Поэтому сейчас надо смотреть, как ответит путин. Вполне вероятно, что кроме демонстрации силы Кремль снова предложит новые псевдомирные инициативы и возобновление переговоров США и рф на высшем уровне.