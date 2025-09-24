01:30  24 вересня
Володимир Фесенко політолог
24 вересня 2025, 11:17

Неочікуваний Трамп: що змінилося у ставленні президента США до України

24 вересня 2025, 11:17
Перші відгуки про зустріч президентів США і України на полях Генасамблеї ООН з боку самих її учасників є беззаперечно позитивними
Перші відгуки про зустріч президентів США і України на полях Генасамблеї ООН з боку самих її учасників є беззаперечно позитивними
Фото: ОП
Такий висновок можна зробити і з оцінок президента Зеленського, і, особливо з заяв Трампа, зокрема і з його допису в Truth Social. Мабуть це була найбільш позитивна зустріч і розмова Трампа із Зеленським за весь час другого президентства Трампа.

Такої позитивної риторики щодо України ми з боку Трампа ще ніколи не чули. Достатньо порівняти "у вас не має козирів" і "Україна може повернути всю свою територію у первісному вигляді". Який величезний емоційно-політичний розрив між атмосферою і заявами на зустрічі в Овальному кабінеті Білого Дому 28 лютого 2025 року і на переговорах Трампа і Зеленського на полях Генасамблеї ООН. А пройшло всього півроку. Якийсь несподіваний Трамп нам з’явився в Нью-Йорку. Деякі американські ЗМІ вже пишуть, що Трамп кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні. Поки не будемо поспішати з висновками. Трамп є Трамп, і ми вже неодноразово бачили перепади його настроїв і політичних позицій. Тим не менш є очевидною позитивна тенденція у ставленні Президента США до України.

Що ж сталося?

В першу чергу це результат системної роботи Президента Зеленського, його Офісу і всієї української дипломатії, яка працює на американському напрямі. В підготовці цієї зустрічі, до речі, брала участь і новий посол України в США Ольга Стефанішина. На позитивний результат працювали і наші друзі в оточенні Трампа. Зверну увагу, що одна з перших зустрічей Зеленського в Нью-Йорку була з генералом Кітом Келлогом. І це теж була підготовка до зустрічі з Трампом. Нинішня розмова Трампа і Зеленського в Нью-Йорку – це вже п’ята зустріч президентів США і України за час другого президентства Трампа. Думаю, що в світі є небагато державних лідерів, з якими так часто зустрічався Трамп. Але для нас важливо інше – ця регулярна і наполеглива робота все ж таки дає свій результат. Поки цей результат обмежений і попередній, але позитивні зміни в позиції Трампа до України є очевидними.

Але треба розуміти, що нинішні проукраїнські заяви Трампа це не просто емоції. Трамп – хитрий і цинічний політик. Цілком ймовірно, що це тактичний хід президента США, своєрідний риторичний спосіб впливу на путіна. При цьому він уникає антиросійської риторики і не дає обіцянок про посилення санкційного тиску на росію. Сигнал, який він надсилає Кремлю достатньо простий: ваші економічні справи кепські, і навіть погіршуються; якщо ви не погодитись на реальні мирні переговори про завершення війни в Україні, я можу допомогти Європі і Україні у війні проти росії. Зверніть увагу як написав Трамп у своїй соціальній мережі: "За умови часу, терпіння та фінансової підтримки Європи і особливо НАТО, відновлення кордонів, із яких почалася ця війна, є цілком можливим". Він тут не згадує США, але натякає, що хід війни може і змінитися. В даному випадку нам не варто знов потрапляти в пастку завищених очікувань від Трампа. Не йдеться про намір Трампа змінити хід війни на користь України, це скоріше попередження путіну і риторичний тиск на росію. Поки лише риторичний, і цього може бути замало.

Але на болотах вже завили. Тому зараз треба дивитись, як відповість путін. Цілком ймовірно, що крім демонстрації сили, Кремль знов запропонує нові псевдо-мирні ініціативи і відновлення переговорів США і рф на вищому рівні.

Дональд Трамп Україна США війна перемовини Зеленський Володимир зустріч Генасамблея ООН
 
