Новый посол в США: почему мы еще не слышим Стефанишину

В контексте дискуссий о встрече на Аляске и нашего взаимодействия с США в этих условиях, я время от времени слышу вопрос: почему нет упоминания о нашем будущем после в США Ольге Стефанишиной?

Фото: Ольга Стефанишина/Facebook

Цитируют комментарий Оксаны Маркаровой, которая пока является нашим послом в США, а почему нет комментариев от Ольги? Дело в том, что сначала Ольга Стефанишина должна получить агреман (разрешение) от страны, где она должна работать как посол Украины. Затем последует указ президента Украины о ее назначении, и вот тогда она сможет публично выступать с комментариями и заявлениями в качестве официального представителя Украины в США. До официального назначения на должность посла существуют определенные этические и политические ограничения на публичные выступления по поводу страны будущей работы. Думаю, что сейчас Ольга активно готовится к работе в США с учетом всех нынешних событий. Однако, учитывая отсутствие ее комментариев и какой-либо публичной информации о ее вовлечении, возникает логичный вопрос: не стоило ли больше использовать ее потенциал в подготовке позиций и переговорах? Она сейчас не обременена правительственной бюрократией и могла бы спокойно применить все свои переговорные таланты на практике, особенно учитывая, что она свободно владеет английским. И, наконец, учитывая рост роли европейских стран в отношениях с Соединенными Штатами, ее большой опыт работы с европейцами точно пригодится и в статусе посла Украины в США.

