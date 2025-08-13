09:19  13 августа
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
13 августа 2025, 09:33

Новый посол в США: почему мы еще не слышим Стефанишину

13 августа 2025, 09:33
В контексте дискуссий о встрече на Аляске и нашего взаимодействия с США в этих условиях, я время от времени слышу вопрос: почему нет упоминания о нашем будущем после в США Ольге Стефанишиной?
Фото: Ольга Стефанишина/Facebook
Цитируют комментарий Оксаны Маркаровой, которая пока является нашим послом в США, а почему нет комментариев от Ольги?

Дело в том, что сначала Ольга Стефанишина должна получить агреман (разрешение) от страны, где она должна работать как посол Украины. Затем последует указ президента Украины о ее назначении, и вот тогда она сможет публично выступать с комментариями и заявлениями в качестве официального представителя Украины в США. До официального назначения на должность посла существуют определенные этические и политические ограничения на публичные выступления по поводу страны будущей работы.

Думаю, что сейчас Ольга активно готовится к работе в США с учетом всех нынешних событий. Однако, учитывая отсутствие ее комментариев и какой-либо публичной информации о ее вовлечении, возникает логичный вопрос: не стоило ли больше использовать ее потенциал в подготовке позиций и переговорах? Она сейчас не обременена правительственной бюрократией и могла бы спокойно применить все свои переговорные таланты на практике, особенно учитывая, что она свободно владеет английским.

И, наконец, учитывая рост роли европейских стран в отношениях с Соединенными Штатами, ее большой опыт работы с европейцами точно пригодится и в статусе посла Украины в США.

война посол Ольга Стефанишина встреча на Аляске встреча Трампа и Путина США
 
