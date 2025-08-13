Новий посол у США: чому ми ще не чуємо Стефанішину

В контексті дискусій про зустріч на Алясці і нашої взаємодії з США в цих умовах, я час від часу чую запитання: чому не має згадки про нашого майбутнього посла в США Ольгу Стефанішину?

Фото: Ольга Стефанішина/Facebook

Цитують коментар Оксани Маркарової, яка поки що є нашим послом в США, а чому немає коментарів від пані Ольги? Справа в тому, що спочатку Ольга Стефанішина має отримати агреман (дозвіл) від країни, де вона має працювати як посол України. Потім буде указ президента України про її призначення, і ось тоді вона зможе публічно виступати з коментарями і заявами як офіційний представник України в США. До офіційного призначення на посаду посла існують певні етичні і політичні обмеження на публічні виступи щодо країни майбутньої роботи. Думаю, що зараз пані Ольга активно готується до роботи в США з врахуванням всіх нинішніх подій. Проте, враховуючи відсутність її коментарів і будь-якої публічної інформації про її залученість, виникає логічне питання: чи не варто було б більше використовувати її потенціал у підготовці позицій та переговорах? Вона зараз не обтяжена урядовою бюрократією і могла б спокійно застосувати всі свої переговорні таланти на практиці, особливо враховуючи те, що вона вільно володіє англійською. І, зрештою, враховуючи зростання ролі європейських країн у стосунках зі Сполученими Штатами, її великий досвід роботи з європейцями точно буде в нагоді і в статусі посла України в США.

