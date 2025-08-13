09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
13 серпня 2025, 09:33

Новий посол у США: чому ми ще не чуємо Стефанішину

13 серпня 2025, 09:33
В контексті дискусій про зустріч на Алясці і нашої взаємодії з США в цих умовах, я час від часу чую запитання: чому не має згадки про нашого майбутнього посла в США Ольгу Стефанішину?
Фото: Ольга Стефанішина/Facebook
Цитують коментар Оксани Маркарової, яка поки що є нашим послом в США, а чому немає коментарів від пані Ольги?

Справа в тому, що спочатку Ольга Стефанішина має отримати агреман (дозвіл) від країни, де вона має працювати як посол України. Потім буде указ президента України про її призначення, і ось тоді вона зможе публічно виступати з коментарями і заявами як офіційний представник України в США. До офіційного призначення на посаду посла існують певні етичні і політичні обмеження на публічні виступи щодо країни майбутньої роботи.

Думаю, що зараз пані Ольга активно готується до роботи в США з врахуванням всіх нинішніх подій. Проте, враховуючи відсутність її коментарів і будь-якої публічної інформації про її залученість, виникає логічне питання: чи не варто було б більше використовувати її потенціал у підготовці позицій та переговорах? Вона зараз не обтяжена урядовою бюрократією і могла б спокійно застосувати всі свої переговорні таланти на практиці, особливо враховуючи те, що вона вільно володіє англійською.

І, зрештою, враховуючи зростання ролі європейських країн у стосунках зі Сполученими Штатами, її великий досвід роботи з європейцями точно буде в нагоді і в статусі посла України в США.

13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
07 серпня 2025
