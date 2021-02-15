О чем говорят президентские рейтинги

КМИС провел социологическое исследование 5-7 февраля методом телефонного интервью, опросив 2005 респондентов. Цифры интересны и отличаются от январского опроса КМИСа

КМИС провел социологическое исследование 5-7 февраля методом телефонного интервью, опросив 2005 респондентов. Цифры интересны и отличаются от январского опроса КМИСа

Владимир Зеленский остается на первом месте с 16,2% среди всех опрошенных и 22,7% тех, кто определился. В январе было 14,2% и 22.1% соответственно. Есть небольшой рост, что можно объяснить решением относительно закрытия телеканалов кума Путина.

На второе место вышел Петр Порошенко с 13,1% среди всех и 18,3% из тех, кто определился. В январе у Порошенко было 8,4% и 13,1% соответственно. Такой рост позволил опередить Юрия Бойко, который в декабре и январе был на втором месте.

Но, на третье место вышла Юлия Тимошенко с 10,3% среди всех и 14,5% среди тех, кто определился. В январе у Тимошенко было 6,8% и 10,6% соответственно. Следует отметить, что у Юлии Тимошенко лучшая тенденция роста рейтинга начиная с декабря, когда за нее готовы были проголосовать 4,6% из всех и 7,3% среди тех, кто определился.

У Зеленского рейтинг уменьшался, в Бойко также и он уже оказался на четвертом месте, Порошенко в декабре и январе имел фактически одинаковый рейтинг.

Скорее всего, такой рост рейтинга Юлии Тимошенко связан с ее жесткой позицией относительно поднятия тарифов и обсуждением ее кандидатуры на должность премьер-министра и возможного вступления фракции "Батьківщина" в коалицию.

Юрий Бойко имеет поддержку 8,1% среди всех и 11,4% среди тех, кто определился. В январе было 11,2% и 17,5% соответственно. А в декабре вообще 20,8% среди тех, кто определился. Падение с декабря на 9,4%. Даже если плюсовать 5,1% среди всех, которые готовы проголосовать за Медведчука, рейтинг уменьшился. Посмотрим, будет уменьшаться еще, после закрытия телеканалов "112", ZIK, NewsOne, которые были рупорами пропаганды ОПЗЖ, а звучали мнения, что рейтинг вырастет.

Странная, по моему мнению, позиция Игоря Смешко на пятом месте с 5,9% среди всех и 8,2% среди тех, кто определился. Это практически так же, как в январе с 5,6% и 8,8% соответственно. Смешко с декабря находится на пятом месте, что меня удивляет. Так же удивляет, почему в списке появилась фамилия Медведчука и сразу на шестом месте с 3,7% среди всех и 5,1% среди тех, кто определился. Разве что в ОПЗЖ действительно раскол и Медведчук думает стать кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Весна будет очень важной для всех политиков из этого списка, думаю ожидается ожесточенная политическая борьба, возможно даже и политическая война. Также этот опрос показал, что возможны амбиции Дмитрия Разумкова с 2,3% среди всех и 3,3% среди тех, кто определился и Виталия Кличко с 1,4% среди всех и 1,9% среди тех, кто определился, на пост президента пока что являются виртуальными.