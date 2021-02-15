Про що говорять президентські рейтинги

КМІС провів соціологічне дослідження 5-7 лютого, методом телефонного інтерв'ю, опитавши 2005 респондентів. Цифри цікаві і відрізняються від січневого опитування КМІСу

КМІС провів соціологічне дослідження 5-7 лютого, методом телефонного інтерв'ю, опитавши 2005 респондентів. Цифри цікаві і відрізняються від січневого опитування КМІСу

Володимир Зеленський залишається на першому місці з 16,2% серед усіх опитаних та 22,7% з тих, хто визначився. У січні було 14,2% та 22.1% відповідно. Є невелике зростання, що можна пояснити рішенням стосовно закриття телеканалів кума Путіна.

На друге місце вийшов Петро Порошенко з 13,1% серед усіх та 18,3% з тих, хто визначився. У січні у Порошенка було 8,4% та 13,1% відповідно. Таке зростання дозволило випередити Юрія Бойка, який у грудні і січні був на другому місці.

Але, на третє місце вийшла Юлія Тимошенко з 10,3% серед усіх та 14,5% серед тих, хто визначився. У січні у Тимошенко було 6,8% та 10,6% відповідно. Слід зазначити, що у Юлії Тимошенко найкраща тенденція зростання рейтингу починаючи з грудня, коли за неї готові були проголосувати 4,6% з усіх та 7,3% серед тих, хто визначився.

У Зеленського рейтинг зменшувався, у Бойка також і він вже опинився на четвертому місці, Порошенко у грудні і січні мав фактично однаковий рейтинг.

Скоріш за все, таке зростання рейтингу Юлії Тимошенко пов'язано з її жорсткою позицією стосовно підняття тарифів та обговоренням її кандидатури на посаду прем'єр-міністра і можливого вступу фракції "Батьківщина" у коаліцію.

Юрій Бойко має підтримку 8,1% серед усіх та 11,4% серед тих, хто визначився. У січні було 11,2% та 17,5% відповідно. А у грудні взагалі 20,8% серед тих, хто визначився. Падіння з грудня на 9,4%. Навіть якщо плюсувати 5,1% серед усіх, які готові проголосувати за Медведчука, рейтинг зменшився. Побачимо, чи буде зменшуватись ще, після закриття телеканалів "112", ZIK, NewsOne, які були рупорами пропаганди ОПЗЖ, а лунали думки, що рейтинг зросте.

Дивна, на мою думку, позиція Ігоря Смєшка на п'ятому місці з 5,9% серед усіх та 8,2% серед тих, хто визначився. Це практично так само, як у січні з 5,6% та 8,8% відповідно. Смєшко з грудня знаходиться на п'ятому місці, що мене дивує. Так само дивує, чому у списку з'явилось прізвище Медведчука і одразу на шостому місці з 3,7% серед усіх та 5,1% серед тих, хто визначився. Хіба що в ОПЗЖ дійсно розкол і Медведчук думає стати кандидатом на майбутніх президентських виборах.

Весна буде дуже важливою для всіх політиків з цього списку, думаю очікується запекла політична боротьба, можливо навіть і політична війна. Також це опитування показало, що можливі амбіції Дмитра Разумкова з 2,3% серед усіх та 3,3% серед тих, хто визначився та Віталія Кличка з 1,4% серед усіх та 1,9% серед тих, хто визначився, на посаду президента поки що є віртуальними.