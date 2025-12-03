01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
03 декабря 2025, 09:38

Путин хочет пережить праздники, а затем выставить счет Европе

03 декабря 2025, 09:38
Читайте також українською мовою
"Компромиссы найдены не были". "Встреча Трампа с Путиным не планируется". "Стороны договорились не разглашать детали переговоров"
"Компромиссы найдены не были". "Встреча Трампа с Путиным не планируется". "Стороны договорились не разглашать детали переговоров"
Фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

По последнему как раз все ясно-понятно. Путин нашел свежие уши Кушнера и "кратко" ввел его в историю (часа где-то на два с половиной). А дальше было несколько проектов "мирного договора", чтобы всех запутать (тактика мошенников по игре в наперстки), обмен "любезностями" и четкое "нет" на предложения американцев, потому что "компромисс" – это Украина должна сдаться.

Для Путина важно дотянуть до Рождества, чтобы еще на два месяца обеспечивать себя деньгами, пока в Европе и США будут гулять новогодние праздники. Для Украины это, к сожалению, очередной Новый год без мира.

Путин надеется, что через два месяца он выкатит счет уже не нам, а Европе (возвращаемся к заявлению о ненападении на ЕС). Очередной трюк бандитов из подворотни – выскочил из темноты и ударил.

Очень надеюсь, что эту тактику уже "прочитали" те, кому нужно. И Путину и его окружению рано или поздно придется отвечать. Лучше рано, конечно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война переговоры Путин завершение войны
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области
03 декабря 2025, 11:28
Смертельная авария на Полтавщине: ГБР ищет свидетелей гибели двух сестер
03 декабря 2025, 11:15
Война продолжается, пока мир наблюдает за дипломатией
03 декабря 2025, 11:05
Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемые задержаны в Одессе
03 декабря 2025, 10:54
Россияне ночью обстреляли из артиллерии троллейбусное депо в Херсоне
03 декабря 2025, 10:45
В Одессе мужчина незаконно построил двухэтажный дом возле побережья
03 декабря 2025, 10:32
Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание
03 декабря 2025, 10:29
На Кировоградщине осудили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников погибших и пропавших военных
03 декабря 2025, 10:15
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 10:13
Украина и Россия сейчас воюют буквально за 20% Донецкой области, – Рубио
03 декабря 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »