"Компромиссы найдены не были". "Встреча Трампа с Путиным не планируется". "Стороны договорились не разглашать детали переговоров"

По последнему как раз все ясно-понятно. Путин нашел свежие уши Кушнера и "кратко" ввел его в историю (часа где-то на два с половиной). А дальше было несколько проектов "мирного договора", чтобы всех запутать (тактика мошенников по игре в наперстки), обмен "любезностями" и четкое "нет" на предложения американцев, потому что "компромисс" – это Украина должна сдаться.

Для Путина важно дотянуть до Рождества, чтобы еще на два месяца обеспечивать себя деньгами, пока в Европе и США будут гулять новогодние праздники. Для Украины это, к сожалению, очередной Новый год без мира.

Путин надеется, что через два месяца он выкатит счет уже не нам, а Европе (возвращаемся к заявлению о ненападении на ЕС). Очередной трюк бандитов из подворотни – выскочил из темноты и ударил.

Очень надеюсь, что эту тактику уже "прочитали" те, кому нужно. И Путину и его окружению рано или поздно придется отвечать. Лучше рано, конечно.