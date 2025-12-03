"Компромісів знайдено не було". "Зустріч Трампа з Путіним не планується". "Сторони домовились не розголошувати деталі перемовин"

Фото: росЗМІ

По останньому якраз все ясно-понятно. Путін знайшов свіжі вуха Кушнера і "коротко" ввів його в історію (години десь на дві з половиною). А далі було аж кілька проектів "мирного договору", щоб усіх заплутати (тактика шахраїв з гри в наперстки), обмін "любєзностями" і чітке "ні" на пропозиції американців, бо "компроміс" – це Україна повинна здатися.

Для Путіна важливо дотягнути до Різдва, щоб ще на два місяці забезпечувати себе грошима, поки в Європі і США гулятимуть новорічні свята. Для Украіни це, на жаль, черговий Новий рік без миру.

Путін сподівається, що за два місяці він викотить рахунок вже не нам, а Європі (повертаємось до заяви про ненапад на ЄС). Черговий трюк бандитів з підворотні – вискочив з темноти і вдарив.

Дуже сподіваюся, що цю тактику вже "прочитали" ті, кому треба. І Путіну та його оточенню рано чи пізно все таки доведеться відповідати. Краще рано, звісно.