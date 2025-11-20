13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
20 ноября 2025, 11:17

Когда Кремль продает "план спасения", а США не ведутся

20 ноября 2025, 11:17
Может быть, я ошибаюсь. Но...  Два придурка (Виткофф и Дмитриев) решили, что спасти себя от тотального поражения в процессе безнадежных переговоров они могут навязать кому-то свой абсолютно дебильный "план" из 28 пунктов, который поставит Украину в позицию капитуляции
Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф. Фото: из открытых источников
Договорились они это делать еще в момент, когда Трамп вводил санкции против Лукойла и Роснефти, то есть задолго до начала Миндичгейта.

Уверен, Дмитриев продал Кремлю проект с Виктоффом как успешную спецоперацию, которая отсрочит американские санкции. Но время уходит, санкции должны быть введены послезавтра. А попытка снова затянуть время накрылась медным тазом. Потому что у Дмитриева почему-то решили, что в Белом доме сидят полные неадекваты и поведуться на его очередной "план".

Но в БД уже наелись российских обещаний. Поэтому на данный момент на уровне президента Трампа вряд ли есть отмашка использовать ситуацию с Миндичгейтом, чтобы трясти Киев. Потому что ослабление Украины не в стратегических интересах Штатов (Рубио точно это может артикулировать). Также и исключение Европы из процессов, на которую Штаты хотят повесить в дальнейшем ответственность за безопасность в регионе.

Итог. Пользуясь политическим кризисом, будет много желающих кричать "нас точно сливают". Для начала выдохните. А еще лучше – 5-10 километров бега.

война переговоры США Россия завершение войны санкции
 
