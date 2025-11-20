Коли Кремль продає "план порятунку", а США не купуються

Можливо, я помиляюсь. Але... Два придурки (Віткофф і Дмітрієв) вирішили, що врятувати себе від тотальної поразки в процесі безнадійних переговорів вони можуть тим, що нав'язати комусь свій абсолютно дебільний "план" з 28 пунктів, який поставить Україну в позицію капітуляції

Кирило Дмітрієв та Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Домовились вони це робити ще в момент, коли Трамп вводив санкції проти Лукойлу і Роснєфті, тобто задовго до початку Міндічгейту. Впевнений, Дмітрієв продав Кремлю проект з Віктоффом, як успішну спецоперацію, яка відтермінує американські санкції. Але час тікає, санкції мають бути введені післязавтра. А спроба знову затягнути час накрилася мідним тазом. Бо у Дмитрієва чомусь вирішили, що в Білому домі сидять повні неадеквати і поведуться на його черговий "план". Але в БД вже наїлися російських обіцянок. Тому на даний момент на рівні президента Трампа навряд чи є відмашка використовувати ситуацію з Міндічгейтом, аби трясти Київ. Бо ослаблення України не є в стратегічних інтересах Штатів (Рубіо точно це може артикулювати). Так само і виключення Європи з процесів, на яку Штати хочуть повісити в подальшому відповідальність за безпеку в регіоні. Підсумовую. Користуючись політичною кризою, буде багато бажаючих кричати "нас точно зливають". Для початку видихніть. А ще краще – 5-10 кілометрів бігу.

