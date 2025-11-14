Напомню. За покупку в Болгарии двух реакторов российского происхождения для Хмельницкой АЭС проголосовал 261 депутат

Фото: Хмельницкая АЭС / Минэнерго

Именно на этой операции Галущенко и Миндич собирались нагреть руки и встроить бриллианты в свою корону. 10-15% от покупки должны были бы "капнуть" инициаторам. А это, на минуточку, 60-90 млн евро.

В Раде "за" голосовали:

190 депутатов от "Слуга народа";

15 депутатов от фракции "Родина";

16 нардепов от "Платформа за жизнь и мир";

14 от фракции "Доверие";

5 внефракционных;

12 от "Восстановление Украины".

Подозреваю, что многие сегодня тоже трясутся от мысли, не обнародует ли НАБУ и САП телефонные разговоры относительно этой аферы (а такие разговоры как минимум с лидерами депутатских групп были).

Фамилии можно взять с сайта Рады.