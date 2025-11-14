Нагадаю. За купівлю у Болгарії двох реакторів російського походження для Хмельницької АЕС проголосував 261 депутат Ради

Фото: Хмельницька АЕС / Міненерго

Саме на цій операції Галущенко і Міндіч збиралися нагріти руки і вмонтувати діаманти в свою корону. 10-15% від купівлі мали б "капнути" ініціаторам. А це, на хвилиночку, 60-90 млн євро.

У Раді "за" голосували:

190 депутатів від "Слуга народу";

15 депутатів від фракції "Батьківщина";

16 нардепів від "Платформа за життя та мир";

14 від фракції "Довіра";

5 позафракційних;

12 від "Відновлення України".

Підозоюрюю, що багато з них сьогодні теж трясуться від думки, чи не оприлюднить НАБУ і САП телефонні розмови щодо цієї афери (а такі розмови як мінімум з лідерами депутатських груп були).

Прізвища можете взяти з сайту Ради.