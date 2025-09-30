Тигипко и послевоенная политика: есть ли шанс на возвращение

Рискну предположить, что Сергей Тигипко, которого все эти дни обсуждают в фейсбушном пузыре, даже не представлял подобного пиар-эффекта, который вызвал его публичное появление

Рискну предположить, что Сергей Тигипко, которого все эти дни обсуждают в фейсбушном пузыре, даже не представлял подобного пиар-эффекта, который вызвал его публичное появление

Фото: latifundist.com

Использует ли этот эффект в будущем – очень сомневаюсь, хотя существует мнение, что этот кейс может подтолкнуть Тигипко вернуться в большую политику. Кто знает.

Тигипко был и остается не худшим бизнесменом, хоть давайте будем честны – с политикой у него постоянно происходили трабли. Я бы назвал его в этом ремесле нефартовым. Так бывает. Не каждый бизнесмен испытывает тонкости и нюансы, позволяющие хорошо зарабатывать, но не ориентироваться в правильности своего политического выбора. Он, к слову, такой не один.

Разница между бизнесменами и политиками реально существует. Ибо мотивации разные, подходы разные, чувства общества разные, как и ожидания. Сочетание этих двух категорий в одном флаконе редко возможно, потому что что-то одно все равно страдает.

Юлия Тимошенко, например, сделала выбор в пользу политики – потому что уловила больший азарт не от количества денег, а от власти, которая дает больше эндрофинов, чем сложенные в сейфе пачки. Что, впрочем, не обезопасило ее от больших политических ошибок.

Тигипко такого выбора не делал, в периоды между призывом на госслужбу он постоянно вроде бы подчеркивал (в том числе лоском своих костюмов от Brioni и демонстрацией дорогих картин, развешенных в офисе), что ему комфортнее считать цифры и графики, чем сражаться в смерть на ток-шоу. Он и в свои 40 лет оставался в некотором роде днепропетровским комсомольцем – когда партия говорит надо, комсомол отвечает "есть".

Возможно, это чувство было потому, что он постоянно ждал от "старших товарищей" своего признания, а так и не произошло. Тигипко будто был постоянно в шаге от желаемой должности – и каждый раз побеждал кто-то другой, хоть как бы все было: ум, харизма, умение говорить и нравиться. Не смейтесь с последнего – лет 20 с лишним о нем писали в глянцевых журналах как о "сексуальном мачо".

В 2002 году Кучма рассматривал его кандидатуру на премьера и преемника. И если бы это произошло, не факт, что победил бы Юшенко, и не факт, что был бы Майдан. Но Тигипко отправили (по иронии судьбы) в Нацбанк, откуда Ющенко сделал свою политическую карьеру. Тігипко не сделал.

В 2010-м – после первого тура президентских выборов, – если бы уже упомянутая мной ЮВТ сняла бы свою кандидатуру во втором туре (который ей рекомендовали некоторые технологи, включая меня), Тигипко, который был третьим на выборах, имел все шансы победить Януковича. Причем с отрывом. Юля решила идти до победного конца, а дальше у нас было все то, что имели. Включая ее же посадку.

Да, это все – "якбитология". И не знаю, что происходило бы со страной, если бы в 2004-м или в 2010-м президентом стал Тигипко. Могло тоже быть всякое-разное.

Напомню, что уже и при Зеленском Тигипко некоторое время рассматривали как кандидата в премьеры. Но и тогда он остался только кандидатом. Победил Шмигаль.

А теперь – к реальности. Я до сих пор убежден, что бело-голубой электорат времен Януковича, ОПЗЖ, Медведчука – все еще достаточно хорошо сохранился, мимиктируя под новую реальность. Не все уехали в Россию, не все остались под оккупацией. По моим подсчетам, этот электорат (на уровне 10-12%) сейчас находится в латентно-замороженном состоянии, причем разбросан он по всей Украине. Это люди, желающие "как-то окончить войну", в принципе против НАТО, принципиально за русский язык, принципиально за московскую церковь. Это то, что можно касательно "потрогать" в социологии.

Конечно, если спрашивать их по персональным предпочтениям, то часть их – в Зеленском, Буданове, Гончаренко, Разумковое и даже Залужном, который четко не артикулирует определенные водораздела. 100% из них – в Бойко. Но тот явно не тянет уже с лидерством этого фланга. И может случиться, что в какой-то момент начаться поиск этого лидерства "для своих". Вряд ли Тигипко сможет повторить успех Иванишвили в Грузии, но такой человек (или группа людей) может быть проводником "антизападного" электората. Потому что пустот в политике не бывает.

К чему, собственно, эти мысли? А к тому, что в послевоенной политике мы увидим многое интересное из того, что нам сейчас, в эти дни, кажется малореалистичным. В том числе увидим и список новых выросших на войне олигархов, которые, как и "старые", будут искать свои политические гавани. И, может быть, среди других будет еще и Тигипко.