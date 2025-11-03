Если жить в парадигме выборов, тогда нужно:

Фото: Facebook

Раздавать побольше денег избирателям, чтобы они тебя любили. А все проблемы догонят уже потом, после выборов. Войскам больше давать не надо, потому что они за тебя все равно не проголосуют. А деньги нужны тем, кто проголосует. А проголосуют, прежде всего, патерналисты, которые любят популистов, раздающих деньги. Адресная помощь не нужна, потому что это сложно и нужно долго разбираться и настраивать, а времени мало, потому что выборы на носу. Так что решения должны быть максимально простыми и быстрыми. Государственные предприятия следует рассматривать как дойную корову, разберемся с ними после выборов.

Если жить в парадигме войны и победы, тогда нужно:

Держать минимальный бюджетный дефицит, потому что расходы покрывают союзники, а у них бюджетные проблемы. И если в результате этих проблем они дадут меньше денег, то украинский бюджет лопнет. Заботиться, прежде всего, о войске, потому что на нем все держится, и победа не гарантирована – для нее не хватает ресурсов, которые распыляются на всякое другое. Не будет победы – не будет выборов, или же будут "выборы" под прицелом автоматов. Вторая очередь заботы – те, кому тяжелее всего, наименее защищенные, самые слабые. Им нужна адресная помощь. Рвется там, где тонко, поэтому нельзя допускать, чтобы люди жили в отчаянии. Стратегические государственные предприятия – это позвоночник устойчивости страны, ими нельзя рисковать.

Если выбрана парадигма выборов вместо парадигмы победы, а выборов не будет (а их не будет, потому что для этого нет никаких оснований), то это шаг к катастрофе – потому что будут приняты решения, противоположные нужным.

Не надо рисковать страной ради напрасных надежд.

Я не верю, что президент услышит специалистов или гражданское общество. Верю, что он услышит международных партнеров, которые объяснят, что так оно не работает и на такое они деньги не дадут.