Выборы vs война: почему неправильная парадигма ведет к катастрофе
Если жить в парадигме выборов, тогда нужно:
Если жить в парадигме выборов, тогда нужно:
- Раздавать побольше денег избирателям, чтобы они тебя любили. А все проблемы догонят уже потом, после выборов.
- Войскам больше давать не надо, потому что они за тебя все равно не проголосуют. А деньги нужны тем, кто проголосует. А проголосуют, прежде всего, патерналисты, которые любят популистов, раздающих деньги.
- Адресная помощь не нужна, потому что это сложно и нужно долго разбираться и настраивать, а времени мало, потому что выборы на носу. Так что решения должны быть максимально простыми и быстрыми.
- Государственные предприятия следует рассматривать как дойную корову, разберемся с ними после выборов.
Если жить в парадигме войны и победы, тогда нужно:
- Держать минимальный бюджетный дефицит, потому что расходы покрывают союзники, а у них бюджетные проблемы. И если в результате этих проблем они дадут меньше денег, то украинский бюджет лопнет.
- Заботиться, прежде всего, о войске, потому что на нем все держится, и победа не гарантирована – для нее не хватает ресурсов, которые распыляются на всякое другое. Не будет победы – не будет выборов, или же будут "выборы" под прицелом автоматов.
- Вторая очередь заботы – те, кому тяжелее всего, наименее защищенные, самые слабые. Им нужна адресная помощь. Рвется там, где тонко, поэтому нельзя допускать, чтобы люди жили в отчаянии.
- Стратегические государственные предприятия – это позвоночник устойчивости страны, ими нельзя рисковать.
Если выбрана парадигма выборов вместо парадигмы победы, а выборов не будет (а их не будет, потому что для этого нет никаких оснований), то это шаг к катастрофе – потому что будут приняты решения, противоположные нужным.
Не надо рисковать страной ради напрасных надежд.
Я не верю, что президент услышит специалистов или гражданское общество. Верю, что он услышит международных партнеров, которые объяснят, что так оно не работает и на такое они деньги не дадут.
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »