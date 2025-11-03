Вибори vs війна: чому неправильна парадигма веде до катастрофи
Якщо жити в парадигмі виборів, тоді треба:
Якщо жити в парадигмі виборів, тоді треба:
- Роздавати побільше грошей виборцям, щоб вони тебе любили. А всі проблеми наздоженуть вже потім, після виборів.
- Війську більше давати не треба, бо вони за тебе все одно не проголосують. А гроші треба тим, хто проголосує. А проголосують передусім патерналісти, які люблять популістів, що роздають гроші.
- Адресна допомога не потрібна, бо це складно й треба довго розбиратися й налаштовувати, а часу обмаль, бо ж вибори на носі. Тож рішення мають бути максимально простими й швидкими.
- Державні підприємства треба розглядати як дійну корову, розберемося з ними після виборів.
Якщо жити в парадигмі війни й перемоги, тоді треба:
- Тримати мінімальний бюджетний дефіцит, бо витрати покривають союзники, а в них самих бюджетні проблеми. І якщо внаслідок цих проблем вони дадуть менше грошей, то український бюджет лусне.
- Піклуватися передусім про військо, бо на ньому все тримається, і перемога не гарантована – для неї не вистачає ресурсів, які розпорошуються на всяке інше. Не буде перемоги – не буде виборів, або ж будуть "вибори" під прицілом автоматів.
- Друга черга піклування – ті, кому найважче, найменш захищені, найслабші. Їм потрібна адресна допомога. Рветься там, де тонко, тож не можна допускати, щоб люди жили у відчаї.
- Стратегічні державні підприємства – це хребет стійкості країни, ними не можна ризикувати.
Якщо обрана парадигма виборів замість парадигми перемоги, а виборів не буде (а їх не буде, бо для того немає жодних підстав), то це крок до катастрофи – бо будуть ухвалені рішення, протилежні потрібним.
Не треба ризикувати країною заради марних сподівань.
Я не вірю, що президент почує фахівців чи громадянське суспільство. Вірю, що він почує міжнародних партнерів, які пояснять, що так воно не працює й на таке вони гроші не дадуть.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Писав дочці в РФ: на Харківщині чоловік "зливав" дані українських військових
03 листопада 2025, 11:45Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
03 листопада 2025, 11:33За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
03 листопада 2025, 11:24Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів
03 листопада 2025, 11:16У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт
03 листопада 2025, 11:05ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56Смертельна ДТП на Київщині: загинули водій та пасажир мотоцикла
03 листопада 2025, 10:52На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
03 листопада 2025, 10:43Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині
03 листопада 2025, 10:34Нічна атака на Миколаїв: рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу
03 листопада 2025, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »