Украина переживает время разрушения. Дальше должно наступить время строительства

Или нет, и тогда на развалинах вырастет лес, место людей займут летучие мыши, а со временем появятся новые люди

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Или нет, и тогда на развалинах вырастет лес, место людей займут летучие мыши, а со временем появятся новые люди

Одна из крупнейших недостатков украинцев, что не позволяет нам жить счастливо, -- недоверие и пренебрежение к общественным институтам базового уровня, без которых нельзя построить жизнь в масштабах страны.

Поскольку так выжить нельзя, нам систематически подбрасывают вызовы, учат нас ценить и строить эти институты.

2014 год научил нас ценить армию и защитников страны.

2020 год научил нас ценить медицину и врачей.

На очереди учителя, пожарные, полицейские и почтальоны.

На очереди ученые, дипломаты, чиновники и судьи.

Да, сегодня чиновники и судьи вызывают в основном отвращение, а незначительное количество порядочных профессионалов лишь подчеркивает плачевное состояние системы.

Но лишь несколько лет назад такое же отвращение вызвали военные и медики: и там, и там процветали коррупция, разгильдяйство и предательство. Последствия пренебрежения профессиональной и человеческой честью первые смыли кровью в 2014-15, вторые по полной выгребают сейчас. Ни там, ни там до сих пор не все в порядке. Но кардинальное изменение отношения граждан к армии уже состоялось, и обратно его развернуть невозможно. Сейчас так же кардинально изменится отношение к системе охраны здоровья.

Учителя, пожарные, полицейские, ученые, чиновники и судьи будут выгребать по полной программе тогда, когда наступит их время. Зато, кто пройдет испытание, получит уважение и поддержку со стороны общества.

Переустройство государства кое-кто видит как вихрь, который сметает с доски все старые фигуры, чтобы всплыли (откуда?) новые, эффективные, состоятельные и основанные на ценностях. Так не бывает. В реальности наши старые фигуры рассыпаются в песок, и на месте тех кучек песка понемногу возникают очертания новых фигур, которые мы лепим вместе, через боль и страдания, кровь и страх. Уже имеем новую армию, еще несовершенную, но уже не советскую. На очереди система охраны здоровья. Потом другие системы.

Можно без крови и боли? Можно, но для того смотрите первую строку. Он из крупнейших недостатков украинцев, что не позволяет нам жить счастливо, -- недоверие и пренебрежение к общественным институтам базового уровня, без которых нельзя построить жизнь в масштабах страны.

Каждый человек внутри старых систем может поменять свое поведение, не дожидаясь, пока окажется на острие очередного удара. Каждый человек вне старых систем может помочь строить новые системы, или по крайней мере осознать необходимость их построения.

Сейчас время разрушения. За время разрушения приходит время строительства.

Или нет, и тогда на развалинах вырастает лес, место людей занимают летучие мыши, а впоследствии появятся новые люди и построят города на месте тех лесов. Но это будет уже совсем другая история.