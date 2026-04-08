Правительство и АЗС сейчас работают точно не для рядовых украинцев

В Украине Антимонопольный комитет, Кабинет министров и крупный бизнес в сфере реализации нефтепродуктов сейчас работают точно не для рядовых украинцев и не на стратегическое укрепление

В Украине Антимонопольный комитет, Кабинет министров и крупный бизнес в сфере реализации нефтепродуктов сейчас работают точно не для рядовых украинцев и не на стратегическое укрепление

иллюстративное фото: из открытых источников

Если вы реагируете буквально через день на увеличение цены на нефть в мире, то должны также быстро и аналогично реагировать и на снижение цены. А она за один день упала на 17% и пока четкие прогнозы по снижению.

То есть, ваши +15% на бензин (а на дизтопливо и до +40%) с начала марта должны прямо завтра быть как минимум на половину снижены.

Если у вас другая модель – тогда и резко увеличивать цены нельзя было так, как вы это сделали!

А чиновники Антимонопольного комитета, не увидевшие заговора на началах скачка цен, должны хотя бы сейчас четко дать оценку содержания их на АЗС, несмотря на резкое снижение стоимости сырья. Иначе – они зря получают деньги налогоплательщиков, потому что это прежде всего обычные граждане.

Залезть в карман людям, чтобы перекрыть все финансовые риски (бизнес должен разделять риски) несложно. Просто у вас ложная иллюзия, что все равно будут покупать, какие бы цены ни были. На самом деле денег у граждан меньше и меньше, а без платежеспособного рынка этот бизнес также может "загнуться", несмотря на все эксперименты с "кэшбеками" из государственного бюджета за счет бедных.

Понижение розничной цены на нефтепродукты уже сейчас было бы правильным сигналом!

А доходы будут. Было бы кому покупать и дальше.