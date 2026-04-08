19:22  08 апреля
В Киеве пьяный курьер выпил кола прямо из заказа клиента
17:05  08 апреля
Скандальных руководителей ТЦК из Киевщины перевели на передовую
16:28  08 апреля
В водоеме Черкасской области обнаружили тело женщины
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
08 апреля 2026, 21:50

Правительство и АЗС сейчас работают точно не для рядовых украинцев

Читайте також українською мовою
В Украине Антимонопольный комитет, Кабинет министров и крупный бизнес в сфере реализации нефтепродуктов сейчас работают точно не для рядовых украинцев и не на стратегическое укрепление
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если вы реагируете буквально через день на увеличение цены на нефть в мире, то должны также быстро и аналогично реагировать и на снижение цены. А она за один день упала на 17% и пока четкие прогнозы по снижению.

То есть, ваши +15% на бензин (а на дизтопливо и до +40%) с начала марта должны прямо завтра быть как минимум на половину снижены.

Если у вас другая модель – тогда и резко увеличивать цены нельзя было так, как вы это сделали!

А чиновники Антимонопольного комитета, не увидевшие заговора на началах скачка цен, должны хотя бы сейчас четко дать оценку содержания их на АЗС, несмотря на резкое снижение стоимости сырья. Иначе – они зря получают деньги налогоплательщиков, потому что это прежде всего обычные граждане.

Залезть в карман людям, чтобы перекрыть все финансовые риски (бизнес должен разделять риски) несложно. Просто у вас ложная иллюзия, что все равно будут покупать, какие бы цены ни были. На самом деле денег у граждан меньше и меньше, а без платежеспособного рынка этот бизнес также может "загнуться", несмотря на все эксперименты с "кэшбеками" из государственного бюджета за счет бедных.

Понижение розничной цены на нефтепродукты уже сейчас было бы правильным сигналом!

А доходы будут. Было бы кому покупать и дальше.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин цены экономика АЗС топливо
Цены на сливочное масло будут падать: эксперты объяснили почему
07 апреля 2026, 23:55
В Украине обвалились цены на овощи: что подешевело больше всего
07 апреля 2026, 21:35
Космические цены на помидоры: как в Украине подорожал популярный овощ
07 апреля 2026, 20:35
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Украине изменили вид номерных знаков для некоторых авто
08 апреля 2026, 22:09
В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордное количество российских БПЛА
08 апреля 2026, 21:26
На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона
08 апреля 2026, 21:15
Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов
08 апреля 2026, 20:59
У каждого третьего украинца нет собственного жилья
08 апреля 2026, 20:44
В Дружковке Донецкой области активно устанавливают антидроновые сетки
08 апреля 2026, 20:25
В Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных
08 апреля 2026, 20:15
В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей
08 апреля 2026, 19:52
На оккупированном Запорожье россияне гонят школьников и студентов на "цифровой диктант" - что это такое
08 апреля 2026, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »