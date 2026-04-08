19:22  08 квітня
У Києві п’яний кур’єр випив колу прямо із замовлення клієнта
17:05  08 квітня
Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову
16:28  08 квітня
У водоймі на Черкащині виявили тіло жінки
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США
08 квітня 2026, 21:50

Уряд і АЗС зараз працюють точно не для пересічних українців

Читайте также на русском языке
В Україні Антимонопольний комітет, Кабінет міністрів та й великий бізнес у сфері реалізації нафтопродуктів зараз працюють точно не для пересічних українців і не на стратегічне зміцнення
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якщо ви реагуєте буквально через день на збільшення ціни на нафту у світі, то повинні так само швидко й аналогічно реагувати і на зниження ціни. А вона за один день упала на 17% і поки чіткі прогнози в напрямі зниження.

Тобто, ваші + 15% на бензин (а на дизпаливо і до +40%) з початку березня мають прямо завтра бути, як мінімум, на половину знижені.

Якщо у вас інша модель – тоді й збільшувати різко ціни не можна було так, як ви це зробили!

А чиновники Антимонопольного комітету, які не побачили змови на початках скачку цін, мають хоча б зараз чітко дати оцінку тримання їх на АЗС попри різке зниження вартості сировини. Інакше – вони дарма отримують гроші платників податків, бо це, насамперед, звичайні громадяни.

Залізти в кишеню людям, щоб перекрити всі фінансові ризики (бізнес також має розділяти ризики) нескладно. Просто у вас хибна ілюзія, що все-рівно будуть купувати, які б ціни не були. Насправді, грошей у громадян менше й менше, а без платоспроможного ринку цей бізнес також може "загнутися", не зважаючи на всі експерименти з "кешбеками" з державного бюджету за рахунок бідних.

Зниження роздрібної ціни на нафтопродукти вже зараз було б правильним сигналом!

А прибутки будуть. Було б кому купувати й надалі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін ціни економіка АЗС паливо
Підписуйтесь на RegioNews
08 квітня 2026
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »