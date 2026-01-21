2025 год можно смело называть годом Дональда Трампа
Можно, что угодно говорить, эмоционально или даже с определенным выходом за рамки обычных эмоций, но есть одна вещь, с которой трудно спорить: все слабости, уязвимые места, скрытые неоднозначности мировой политики и даже развития целых организаций, таких как ООН, ЕС, НАТО, ШОС, БРИКС, сам взаимодействует разоблачены, обнаружены, очевидно показаны.
Кто-то должен это сделать – возглавить краш-тест. И это сделал Дональд Трамп. Теперь важно, как мы это пройдем, какими будут антикризисные меры, насколько динамично они будут применены и какое будущее возникнет на разрушенном прошлом...
Кризис – это не только вызовы, но и возможности. Все, что не разрушит Мир – сделает его сильнее.
07 августа 2025
