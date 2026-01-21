2025-й рік можна сміливо називати роком Дональда Трампа
Можна, що завгодно говорити, емоційно, чи, навіть, з певним виходом за рамки звичайних емоцій, але є одна річ, з якою важко сперечатися: всі слабкості, вразливі місця, приховані неоднозначності світової політики і, навіть, розвитку цілих організацій, таких як ООН, ЄС, НАТО, ШОС, БРІКС, самих США та інших країн, з якими ця адміністрація так чи інакше взаємодіє викриті, виявлені, очевидно показані.
Хтось мав це зробити – очолити краш-тест. І це зробив Дональд Трамп. Тепер важливо, як ми це пройдемо, які будуть антикризові заходи, наскільки динамічно вони будуть застосовані і яке майбутнє виникне на зруйнованому минулому...
Криза – це не лише виклики, але й можливості. Все, що не зруйнує Світ – зробить його сильнішим.
Мир в Україні не настане вже завтра, але ми рухаємося вперед, – Буданов
21 січня 2026, 13:33Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
20 січня 2026, 20:40Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Закарпатті судитимуть групу за махінації з деревиною на понад 1,8 млн грн
21 січня 2026, 17:14Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану
21 січня 2026, 16:59На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера
21 січня 2026, 15:55Трагічно загинув ексглава Укренерго
21 січня 2026, 15:39У Львові чоловік ножем вбив свою сусідку
21 січня 2026, 15:35На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
21 січня 2026, 15:31Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт
21 січня 2026, 15:22Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
