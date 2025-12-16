Обещания без членства: как США видят безопасность Украины

США не поддерживают членство Украины в НАТО, а готовы (слышим пока это на словах) предоставить единоличные гарантии безопасности Украине на уровне с членством в НАТО

Фото: mod.gov.ua

При этом США заявляют, что хотят разделить ответственность и расходы с европейскими странами НАТО и передать ЕС всю ответственность за европейскую безопасность. Вам не кажется, что здесь что-то не стыкуется? Уверен, вы догадываетесь, почему не стыкуется. Очевидно, что никаких союзнических гарантий на уровне членства в НАТО США Украине и не собираются предоставлять. Будем реалистами. Критическое мышление никогда не помешает.

