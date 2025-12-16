Обіцянки без членства: як США бачать безпеку України

США не підтримують членство України в НАТО, натомість готові (чуємо поки це на словах) надати одноосібні гарантії безпеки Україні на рівні з членством в НАТО

Фото: mod.gov.ua

При цьому США заявляють, що хочуть розділити відповідальність й витрати з європейськими країнами НАТО та навіть передати ЄС всю відповідальність за європейську безпеку. Вам не здається, що тут щось не стикується?! Впевнений, ви здогадуєтеся, чому не стикується. Очевидно, що жодних союзницьких гарантій на рівні членства в НАТО США Україні й не збираються надавати. Будьмо реалістами. Критичне мислення ніколи не завадить.

