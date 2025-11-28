Агрессор требует изменить систему международного права и признать ЮРИДИЧЕСКИ право на аннексию временно оккупированных территорий. То есть вернуться к системе, когда право сильных закреплялось в международно-правовом порядке

Фото: из открытых источников

КНР, вероятно, сейчас будет не против, Индия и Бразилия вряд ли согласятся, в США Дональд Трамп может на это пойти, но его полномочий будет недостаточно – нужна поддержка Конгресса.

Украина, европейские страны, страны группы семи и большинство стран мира это категорически поддерживают и вряд ли пойдут на "геополитический суицид".

Где здесь путь к миру?

Требования, которые невозможно имплементировать – это точно не о желании мира, а о дальнейшем разжигании продолжения войны.

Это – повторение необоснованной заявки на участие в перераспределении мира и использование неспособности ключевых центров силы, при попустительстве КНР, противодействовать этой наглости агрессора, которая не подкреплена, кроме ядерного оружия и готовности положить миллионы жизней своих граждан на алтарь войны, практически больше ничем.

Европа и США с экономическим потенциалом, в десятки раз превышающим российские экономические возможности, которые к тому же сейчас начали быстро таять, просто готовы будут это проглотить?!

Почему Украина одна должна спасать мир? Доходим до точки бифуркации: либо включайтесь в эту общую задачу, либо очень скоро геополитические хищники дойдут до вас.

В конце концов, российский ультиматум 15 декабря 2021 года направлялся в Вашингтон и Брюссель, а не в Киев.

Если "желающие" не станут "решительными", то историки назовут их сегодняшние подходы как "геополитическая импотенция"...

Нынешний российский режим можно остановить только сильной позицией. Слабость они воспринимают как приглашение к дальнейшей эскалации и территориальной экспансии. Надо действовать! Аргументы есть! Даже при колебаниях нынешней администрации в Белом доме. Сделайте шаг на опережение агрессора!