Геополитическая ловушка: как легализация аннексий похоронит международный порядок
КНР, вероятно, сейчас будет не против, Индия и Бразилия вряд ли согласятся, в США Дональд Трамп может на это пойти, но его полномочий будет недостаточно – нужна поддержка Конгресса.
Украина, европейские страны, страны группы семи и большинство стран мира это категорически поддерживают и вряд ли пойдут на "геополитический суицид".
Где здесь путь к миру?
Требования, которые невозможно имплементировать – это точно не о желании мира, а о дальнейшем разжигании продолжения войны.
Это – повторение необоснованной заявки на участие в перераспределении мира и использование неспособности ключевых центров силы, при попустительстве КНР, противодействовать этой наглости агрессора, которая не подкреплена, кроме ядерного оружия и готовности положить миллионы жизней своих граждан на алтарь войны, практически больше ничем.
Европа и США с экономическим потенциалом, в десятки раз превышающим российские экономические возможности, которые к тому же сейчас начали быстро таять, просто готовы будут это проглотить?!
Почему Украина одна должна спасать мир? Доходим до точки бифуркации: либо включайтесь в эту общую задачу, либо очень скоро геополитические хищники дойдут до вас.
В конце концов, российский ультиматум 15 декабря 2021 года направлялся в Вашингтон и Брюссель, а не в Киев.
Если "желающие" не станут "решительными", то историки назовут их сегодняшние подходы как "геополитическая импотенция"...
Нынешний российский режим можно остановить только сильной позицией. Слабость они воспринимают как приглашение к дальнейшей эскалации и территориальной экспансии. Надо действовать! Аргументы есть! Даже при колебаниях нынешней администрации в Белом доме. Сделайте шаг на опережение агрессора!